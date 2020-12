Après le coma Covid, l'épreuve du réveil s'annonce rude en Belgique

"L’économie Belge est dans le coma", c’est un macro-économiste de la Banque nationale qui utilise cette expression, un coma artificiel qui maintient notre économie en vie. Quelles seront les séquelles au réveil ? La banque nationale tente de prévoir.

La pire crise depuis la guerre

Ce coma artificiel a sauvé la Belgique d’une crise "comme dans les années 30", ajoute le gouverneur Pierre Wunsch. L’Etat belge aidé par la politique accommodante de la Banque centrale européenne a ouvert en grand son portefeuille pour gérer ce coma artificiel. Une mise sous cloche de l’économie à coups de chômage économique, de droit passerelle, de moratoire sur les faillites, le tout payé avec des taux d’intérêt plancher.

Résultat : "seulement" 6,5% de PIB perdu. 6,5, cela reste la plus importante récession depuis la guerre. Nous sommes un des pays européens les plus durement touchés en termes de mortalité et en termes de PIB, les deux étant très souvent liés, mais c’est moins que prévu initialement par la Banque nationale qui tablait sur 10%.

L’Etat a retrouvé un rôle central, comme dans la crise de 2008, quand il a sauvé le secteur financier à coups d’endettement massif. Cette année il a largement sauvegardé les entreprises et le revenu des ménages. Les filets d’aides ont laissé du monde au bord de la route, les inégalités ont encore augmenté mais malgré tout l’épargne des Belges a gonflé de 22 milliards d’euros.

Et c’est cette manne, qui n’attend qu’à être dépensée, qui selon la Banque nationale va relancer l’économie dans les prochaines années. Sans l’Etat et les mécanismes existant en Europe nous serions à terre.

L’état de l’Etat

Mais il y a toujours un "mais", la dette Belge a gonflé, et pas un petit peu. La dette va passer à 120% du PIB. Un chiffre très lourd mais qui est soutenable puisque l’épargne est très élevée et que les entreprises ont été largement préservées. Par contre le problème c’est que l’Etat est exsangue.

Cette crise a mis un coup dans des finances publiques. Mais elles étaient déjà en très grandes difficultés. Au fédéral ou le tax shift a creusé les caisses, mais aussi en Fédération Wallonie Bruxelles et en Wallonie. Résultat même si la croissance revient, l’Etat lui va rester structurellement endetté. Du coup le gouverneur de la banque nationale prévient : c’est intenable, cela ne doit pas durer, il faut "assainir".

Quand Pierre Wunsh dit "assainir", on entend pointer à l’horizon les efforts, la rigueur, les économies dans les dépenses. La question devient : qui va payer la crise ?

Qui va payer la crise ?

La question n’est pas technique, elle est d’abord politique. L’économiste Mathias de Watripont avait par exemple plaidé pour une cotisation de crise sur les revenus les plus élevés. D’autres évoquent une taxe sur le capital ou sur l’épargne. D’autres encore d’une annulation partielle de la dette. Aucune de ces solutions ne fait consensus. Elles sont classées comme hétérodoxes, mais est-ce qu’on peut se permettre d’être orthodoxe ? C’est-à-dire de réduire le périmètre de l’Etat alors que les besoins sociaux, les besoins en santé, les besoins en relance sont colossaux ?

Qui va payer la crise ? La réponse va dépendre largement de ce qui se passe au niveau européen. Pour l’instant la Commission européenne est accommodante avec les règles de stabilité des Etats. Mais, pour l’instant, rien ne dit que cela dure plus longtemps que le temps de l’urgence.

La posture de "solidarité" (mutualisation partielle des dettes) que l’Allemagne a accepté risque de ne pas durer plus de deux ou trois ans. L’Europe du Nord (Pays Bas, Finlande, Dannemark…) aux finances plus saines et à l’économie dopée à l’Euro fort pourrait forcer le retour de la rigueur et exiger de la banque centrale de retrouver une ligne plus classique.

Si ce scénario se confirme, l’Etat fédéral et les institutions francophones se retrouveront en difficulté financière. Comme d’ailleurs beaucoup de pays du sud de l’Europe. Et tout ceci ne tient pas compte d’un éventuel Brexit dur. Après les politiques d’urgence, on va retrouver l’urgence de la politique.