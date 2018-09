Anvers, ce petit Medellin sur l'Escaut

A Anvers, la criminalité liée à la drogue est une nouvelle fois au cœur de la campagne. Et c’est grâce, ou à cause, de Bart De Wever (N-VA) qui, comme d’habitude, dès qu’il parle, ne laisse personne indifférent et génère beaucoup de réactions.

Que s’est-il donc passé cette fois-ci? Bart De Wever donnait une interview pour le Volkskrant, le grand journal d’Amsterdam. Amsterdam, le grand port concurrent d’Anvers. Donc les journalistes l’interrogent sur le port, et en particulier sur le trafic de cocaïne qui s’y installe de plus en plus. Bart De Wever confirme, l'augmentation du trafic et enfonce le clou : “Cela porte atteinte à la société dans son ensemble. J’ose le dire : à Anvers, nous sommes à la limite de voir l’influence politique se faire acheter.” Bart De Wever pointe donc la corruption liée à la cocaïne. Qui est donc corrompu ?

La corruption c'est les autres

La corruption, c'est comme l'enfer, c'est les autres. C’est toujours les autres. Bart De Wever s’en est expliqué sur les ondes de la VRT hier. A la question "mais qui donc est corrompu ?", voici sa réponse : "Je ne pense pas que les personnes qui l’organisent {Le trafic NDLR} considèrent la N-VA comme un allié. Ils considèrent la N-VA comme une énorme menace pour leur modèle économique. Ok, mais qui est donc corrompu alors? C’est certainement le cas des partis qui recrutent leurs voix auprès de certains groupes de population, dans certains districts, dans certains clubs sportifs".

En langage De Wever, ce sont les autres partis, surtout à gauche de la N-VA, Groen, s.pa et surtout CD&V qui sillonnent les quartiers populaires (et souvent à forte population issue de l'immigration). Le CD&V qui est de plus historiquement très actif dans la gestion du port. À la question de savoir si les trafiquants ne préfèrent pas avoir des relais dans le parti le plus important de la ville...pas de réponse.

Réactions outrées

Le silence après Mozart, c'est encore du Mozart. Les réactions outrées après du De Wever, c'est encore du De Wever. Comme après chaque provocation, les autres partis ont réagi. Le s.pa demande que Bart De Wever aille "dénoncer les corrompus au parquet ou se taise", même réaction de Groen et du VLD qui jugent qu'accuser sans preuve les autres partis de “corruption possible” est limite.

Mais l’opposition à Anvers se demande surtout ce qu’a fait, ou n’a pas fait Bart De Wever depuis 6 ans. Il y a bien un "Stoormplan", un plan d’urgence, avec des renforts policiers. Mais il arrive seulement maintenant, un bon mois avant les élections.

Bref, Bart De Wever souhaite faire de la lutte contre la criminalité liée à la drogue un thème de campagne. Comme il y a 6 ans. Il avait réussi à incarner le retour de l’ordre, l’homme fort, le premier flic de la ville et prendre le mayorat. Sauf que depuis 6 ans, le premier flic semble constater lui-même que les problèmes sont toujours là, en pire.