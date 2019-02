Alain Destexhe et la crise du MR bruxellois

Le député bruxellois Alain Destexhe quitte le MR pour fonder son propre parti. Il veut fonder une NVa francophone.

Le MR doit-il s'inquiéter ?

Oui le MR est gêné par ce départ. Mais il faut relativiser. Alain Destexhe c’est 6700 voix de préférence en 2014 à Bruxelles. 4ème score de la liste entre Jacques Brotchi et Corinne De Permentier. Loin derrière les 19 000 voix de Vincent de Wolf. Au MR on explique que c’est d’ailleurs surtout la question de "la lutte des places" qui explique son départ et non les divergences idéologiques avancées par Alain Destexhe dans La Libre ce matin. Il pointe en particulier les positions du MR sur l’immigration.

En soi, ce départ n’est pas catastrophique pour les bleus. Mais le contexte est maussade dans la régionale bruxelloise. Avec Assita Kanko déjà partie rejoindre la NVa et Armand de Decker qui est out avec le Kazhakgate. Aucune de ces défections n’est grave en soi, mais leur ampleur pose problème. Ajoutez le cas de Didier Reynders qui pourrait partir au conseil de l’Europe, avec les mauvais résultats aux élections communales, avec les critiques fortes en interne et parfois à l’extérieur, le constat est là : à Bruxelles le MR est en crise. Mais ce n’est pas à cause d’Alain Destexhe qu'il est en crise. C'est l'inverse. C’est parce que le MR est en crise qu’Alain Destexhe le quitte.

Son pari est de parvenir à attirer au MR une partie des électeurs plus conservateurs et plus sensibles aux thèmes de l’immigration. Mais pour le MR c’est aussi l’occasion d’une clarification de la ligne, puisque le parti a été plusieurs fois divisé, mal à l’aise sur l’enfermement des enfants, les visite domiciliaire et mal pris avec certaines déclaration d'Alain Destexhe. C’est donc l’occasion politiquement de clarifier la ligne imprimée par Charles Michel lors de l’épisode du pacte de Marrakech.

Une place à la droite du MR?

La réussite d'Alain Destexhe dépendra de son projet, de ses objectifs et de sa capacité à s’entourer d’une équipe efficace. Ce qui est certain c’est que les expériences électorales à la droite du MR ont toute été éphémères et limitées, comme si le potentiel électoral était trop faible. Citons en vrac : Lidé, le Parti Populaire, La Droite, le Front National, l’UDRT... Des partis tantôt plutôt libéraux, conservateurs, plutôt porté sur l’économie ou l’immigration.

Alain Destexhe explique dans la libre vouloir une NVa Francophone. Mais son initiative ressemble plus, pour l’instant, à la l’expérience de la Lijst Dedecker. Un projet de droite construit autour d’une personnalité. Cela à pas mal réussi à Jean Marie Dedecker. Mais ça n'a eu qu'un temps. Sa LD s'est effondrée, il se présente aujourd’hui sur une liste NVa.

Pourquoi, malgré plusieurs tentative l'expérience d'une NVa francophone, d’un parti conservateur et identitaire du sud, n’a jamais fonctionné ? Sans doute parce qu'il n’existe pas comme en Flandre ou en France un substrat nationaliste, un récit national sur lequel construire une alternative à droite. Aujourd’hui la première “victime” de cette sortie d’Alain Destexhe ce sont les partis déjà actifs à la droite de la droite. Le PP de Mikaël Modrikamen en premier lieu.