A (s)offrir: deux livres d'art, fantastique et érotisme mêlés...

: Les Chemins Du Fantastique de Guillaume Sorel - de charnelles fées aux paysages de l'ailleurs

Les chemins du fantastique - © Champaka/Dupuis

Guillaume Sorel fait partie de ces auteurs qui me fascinent, par le choix qu'ils font des sujets de leurs livres, par la puissance évocatrice, aussi, surtout, de leur graphisme.

Auteur du neuvième art, on lui doit quelques albums dans lesquels la puissance de ses traits comme de ses couleurs crée mille et un chemins qui font du fantastique une magie humaine à toujours redécouvrir: "Le Horla", "Bluebells Wood", "Hôtel Particulier". Des livres qui à chaque fois emmènent le lecteur dans des mondes qui, c'est vrai, naissent au réel de nos quotidiens, mais pour mieux s'en échapper, pour mieux y créer des failles dans lesquelles toute réalité peut se transformer.

Son style graphique s'inspire, c'est certain, de dessinateurs exceptionnels comme Frazetta. Le "fantastique à l'américaine", cependant, aime, chez Sorel, se distordre, se démesurer dans le geste comme dans l'idée. A ce titre, Sorel est résolument un artiste européen, et ses livres nous parlent comme nous parlaient, enfants, les contes tout sauf mièvres d'Andersen ou de Grimm!

Dans ce livre d'art, Guillaume Sorel nous livre des illustrations qui explorent tous les chemins du fantastique, des illustrations derrière lesquelles des souvenirs et des mots, souvent, ne demandent qu'à(re)naître... La Belle et la Bête, Wagner et Siegfried, Jules Verne et Peter Pan, Jean Ray, ils sont tous au rendez-vous de ce livre... et Baudelaire, également, pour une danse lascive dont en entend presque les bijoux s'entrechoquant : "La très-chère était nue et, connaissant mon coeur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores..."

Avec Guillaume Sorel, on se replonge aux sources mêmes de l'imaginaire, et si la Femme est omniprésente, ce n'est pas pour être magnifiée mais, bien plus, parce que, toujours différente, toujours changeante, elle est l'image même de la peur primale et de l'ailleurs...