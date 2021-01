A Liège, la revanche des Daerden

Frédéric Daerden est seul candidat à la tête de la fédération liégeoise du PS. Il sera élu en mars pour succéder à Jean Pierre Hupkens. Un chapitre de la politique liégeoise se cloture, celui du club des 5. Cette candidature unique de Frédéric Daerden est symbolique d’une orientation prise depuis deux ans au moins. Depuis l’affaire Nethys, c’est tout l’édifice d’occupation du pouvoir par les socialistes qui s’est écroulé.

Frédéric Daerden, bourgmestre de Herstal, ministre et président de la fédération. Cela confirme son statut de nouveau patron, de nouvel homme fort du PS Liégeois. Un nouvel homme fort alors que les Marcourt, Moreau, Mathot, Gilles se sont effacés.

Pour tenter de comprendre l’ascension de Frédéric Daerden, il faut replonger dans le passé. Ce n’est pas toujours simple d’ailleurs, car selon le bon mot de Guy Spitaels, ancien président socialiste, "La fédération liégeoise du Parti socialiste constitue, avec la Trinité et quelques histoires annexes, l’un des grands mystères de la Création". Il est vrai qu’avec André Cools au moins, la fédération Liégeois du PS a pris des allures de Games off Thrones. Une lutte de clans incessante entre les socialistes de la ville et ceux de la ceinture, entre les proches de Cools et les autres, des luttes de clans que seuls quelques initiés peuvent comprendre et qui débouchent au début des années 2000 sur la domination de ce qu’on a appelé le club des 5.

Le Club des 5

Le club des 5 ? Jean Claude Marcourt, Willy Demeyer, Alain Mathot, Stéphane Moreau, André Gilles. C’est une paix des braves, un partage du pouvoir de la génération du PS liégeois qui a succédé à celle des Mathot (Père), Dehousse et Cools. Les héritiers reprennent les codes de leurs prédécesseurs. La fédération Liégeoise fonctionnera par clans, par cénacles informels, les grandes orientations se prennent parfois dans des arrière-salles de café (à ce sujet lire l’excellent livre "Histoire secrète du PS Liégeois" de François Brabant). La région ce sera Marcourt, la ville Demeyer, Gilles la province, Moreau les intercommunales. Dans ce club des 5 il manque quelqu’un, qui pourtant a beaucoup de pouvoir à Liège, c’est Michel Daerden. Même si c’est lui qui "à fait" Stéphane Moreau, il est souvent laissé de côté par les autres barons. Face au club des 5, Michel Daerden se constitue lui aussi un clan.

En 2006, il remporte les élections communales. Il arrose l’affaire, baragouine de "Grrrands Zaaaccoords" à la tv et devient un phénomène de foire. La Daerden Mania commence. Le côté burlesque du personnage fait oublier que Michel Daerden est une redoutable machine de pouvoir aux prises avec d’autres redoutables machines de pouvoir qui ne lui veulent pas que du bien. Tout un symbole, cette soirée d’octobre 2006. Michel Daerden est ivre. On retiendra ça. On oubliera un peu qu’a côté de lui sur le plateau de RTC, il y a son fils Frédéric qu’il a placé à Herstal et qui a triomphé. Une dynastie politique s’est installée. Michel Daerden, construit son entreprise politique commencée par son cabinet de réviseur. Frédéric, un fils, c’est là un atout majeur que les autres, les Moreau, Demeyer, Marcourt n’ont pas. Ce soir-là Michel Daerden lâche "C’est extraordinaire ! Qu’on ne s’y trompe pas, il (Frédéric) a fait mieux que moi. Il était dans un combat plus difficile que le mien. Frédéric c’est la vraie victoire du PS Liégeois."

La vraie victoire du PS Liégeois ?

C’est phrase semble prophétique aujourd’hui. Bien sûr, il a fallu des circonstances incroyables pour qu’elle se réalise. Il a fallu, l’affaire de corruption intradel qui bousille la carrière d’Alain Mathot, il a fallu l’affaire Nethys pour affaiblir Jean Claude Marcourt, évincer André Gilles et surtout détruire Stéphane Moreau. Stéphane Moreau qui n’avait pas hésité dès qu’il en a eu l’occasion de trahir Michel Daerden en l’éjectant de la majorité à Ans avec (on l’imagine) l’aval du club de 5. Le seul qui reste aujourd’hui en place de ce club, Willy Demeyer, s’est replié sur Liège et a abandonné, pour l’instant, d’autres ambitions. Frédéric Daerden, bourgmestre, ministre et bientôt président de la fédération, c'est le triomphe de la "marque Daerden". Le numéro uno des socialiste à Liège est du "clan de Ans". Michel Daerden n’aurait pas rêvé mieux: prendre sa revanche sur l’histoire.