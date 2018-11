A Anvers, Panta Rhei. Il n'y a pas que l'Escaut qui coule

À Anvers, la N-VA bouleverse tous les codes. En se lançant dans la négociation d’une coalition que les flamands appellent " coalition bourguignonne " avec l’Open VLD et le sp.a. N’allez pas chercher une référence culinaire, avec la fondue, et des morceaux de viandes perdus au fond d’un caquelon. Il faut aller chercher du côté des armoiries des Ducs de Bourgogne qui ont régné, entre autres, sur la Flandre (les Etats Bourguignons allant du nord des Pays-Bas à la Lorraine) au XVème siècle. On y retrouve en effet les couleurs des trois partis : jaune, rouge et bleu. Les mauvaises langues préfèrent parler de " coalition colombienne ". On y retrouve également le jaune, le rouge et le bleu. En plus, il y a une référence à la cocaïne qui déferle sur le port d'Anvers.

Toujours est-il que la N-VA rejette dans l’opposition son ancien partenaire le CD&V (elle dirige pourtant toujours la Flandre et le fédéral avec lui et le VLD). Si elle aboutit, mais même si elle n’aboutit pas cette négociation fera date, car Anvers reste le laboratoire politique de la Flandre. Si la N-VA peut partager le pouvoir avec la gauche à Anvers, la ville de Bart de Wever, elle le peut aussi ailleurs. Au niveau flamand et fédéral. Elle le fait déjà dans d’autres commune, mais là c’est Anvers.

Panta Rhei

Il y a au moins trois leçons à retenir de ce qui se passe là-bas. Première leçon, N-VA et sp.a ne sont pas incompatibles. La campagne a été d’une violence rare à Anvers, à coup d’accusations de corruptions, de démissions, alors que la sp.a et la N-VA se sont mutuellement exclus, se désignant comme les adversaires absolus. Aujourd’hui ils sont prêts à monter au pouvoir ensemble. Pour une fois, Bart de Wever a cité du Grec et pas du latin " Panta Rhei " : Du Héraclite ! On peut le traduire par " tout coule, tout change ". La réalité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Surtout en politique. Il n'y a pas que l'Escaut qui coule sous les ponts.

Le CD&V au fond du trou

C’est la deuxième leçon. Le CD&V qui espérait être le faiseur de roi, l’incontournable pivot, en envoyant Chris Peeters combattre à Anvers, a échoué sur toute la ligne. C’est un échec cuisant et la porte de sortie est déjà désignée. Ce sera un poste de député européen. Le CD&V l’a nommé hier soir tête de liste à l’Europe. Conséquence, le vice-Premier ministre fédéral, celui qui doit défendre le bilan, va faire campagne pour l’Europe. Ça ne va pas aider la suédoise en Flandre alors que la N-VA a un pied dans l’opposition. Cette fin de législature s’apparente un peu au radeau de la méduse.

La gauche fracturée en Flandre

Enfin troisième leçon, c’est pour la gauche en Flandre. Le sp.a est en chute libre tandis que Groen prend de l’ampleur. À Anvers, ils ont tenté une liste commune. Ils ont échoué. Cet échec conduit aujourd'hui à des destins très différents. Le sp.a tente l’aventure avec la NV-A alors que Groen veut se poser en alternative claire à Bart de Wever. Alors bien sûr, Groen dirige avec la NV-A çà et là (par exemple à Malines) mais l’affaire Anversoise va tendre les relations entre le sp.a et Groen. Et ce, alors qu’à une époque pas si lointaine le rapprochement était encore une option. Pour Groen, c’est l’occasion d'apparaître comme l’opposant numéro 1. Pour le sp.a par contre, c’est plus compliqué à gérer. D’ailleurs en interne, cela grenouille pas mal.

Bien sûr, cette négociation d’une majorité bourguignonne peut encore échouer. Anvers peut se retrouver en crise. Avec une NV-A qui ne parviendrait à conclure avec aucun partenaire. " Panta Rhei ", " tout coule, tout peut encore changer " : cela vaut pour tous les partis.