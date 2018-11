14-18, l'histoire des vaincus

On dit souvent que l’histoire est écrite par les vainqueurs, que le vainqueur retient au fond ce qui l'arrange de sa victoire et en écarte les éléments qui ne collent pas au récit qu’il souhaite garder. Or, il faut bien constater que le récit dominant autour de 14-18 était le récit des vaincus. Celui de la minorité de nationalistes flamands qui a milité avec l’occupant allemand pour une Flandre indépendante. Alors que le récit du vainqueur, le récit nationaliste belge s’est évaporé petit à petit, surtout en Flandre, et même côté francophone.

Que nous disent les historiens, comme Luc Devos de la KU Leuven ou Laurence Van Ypersele à l’UCL ? Que 14-18 a été le triomphe du nationalisme belge. La petite nation qui s’est battue malgré tout alors qu’elle aurait pu laisser passer les soldats allemands. Battue mais sans excès non plus. Les soldats ont été largement préservés des boucheries. On s’est battu mais sans en faire trop, ce qui suscite une large adhésion de la population pour Albert Ier.

Discours critique

Très vite dans plusieurs pays d'Europe, France et Allemagne en tête, le récit officiel est mis en cause. L'absurdité de la guerre est dénoncée. Un vaste mouvement pacifiste se constitue et pose la question : pourquoi a-t-on envoyé tant d’hommes à la boucherie?

Un mouvement critique que l’on retrouve beaucoup chez les communistes qui relisent la guerre à la lumière de la lutte des classes. On retrouve ça chez nous, même si nous avons été largement préservés de la boucherie. Mais, au nord du pays, ce sentiment d’injustice va trouver à s’exprimer dans le nationalisme flamand. Au nord, c'est leur récit qui va s’imposer, au mythe du roi chevalier, on préférera vite le mythe du soldat flamand envoyé au massacre par des officiers francophones sans comprendre ce qu’il leur arrivait. Les nationalistes vont parvenir à mobiliser 14-18 comme véhicule des injustices sociales et culturelles ressenties par les flamands. Au nord, c’est l’histoire des vaincus qui a triomphé.

La sage femme de l'histoire

100 ans plus tard, la guerre, cette sage femme de l’histoire (comme le disait Marx), a accouché d’une mémoire fracturée. Avons-nous vécu la même guerre? Au fond, les historiens répondent assez largement oui. 90% de la population a été occupée, les villes ont particulièrement souffert, partout au Nord et au Sud.

Dans l’armée, l’expérience des fantassins était la même pour tous, même s'il est vrai que les flamands étaient un peu sur-représentés. 65% à peu près alors qu’ils étaient 56% de la population (chiffres qui émanent d'historiens flamands).

Les nationalistes ont monté de toutes pièces un chiffre de 80%. Aujourd’hui, on appellerait ça une fake news, à l’époque on appelait ça de la propagande, tout simplement. C’est d’ailleurs le seul mot qu’il faudrait continuer à utiliser.

Les travaux des historiens nous montrent qu’il n’y a pas eu deux histoires. Mais la mémoire, ce n’est pas l’histoire et nos mémoires collectives nous disent depuis 100 ans que nous n’avons pas vécu la même guerre.