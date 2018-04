En ce moment, presque tout le monde a l’impression (justifiée) que l’Amérique craque complètement. Mais ce n’est pas nouveau, et il ne s’agit pas que de politique. Les choses s’effondrent sur plusieurs plans depuis les années 1970 : la polarisation politique a avancé main dans la main avec la polarisation économique, alors que les inégalités économiques ont flambé.

Et que ce soit la polarisation politique ou économique, elles ont une très forte dimension géographique. Sur le plan économique, certaines parties de l’Amérique, notamment les grandes villes côtières, se sont beaucoup enrichies, mais d’autres parties ont été laissées à la traîne. Sur le plan politique, les régions qui ont le vent en poupe ont voté dans leur immense majorité pour Hillary Clinton alors que les régions les plus à la traîne ont voté pour Donald Trump.

Je ne suis pas en train de dire que tout est formidable dans les villes côtières : un grand nombre de gens se retrouvent dans des situations économiques très compliquées même dans des grandes agglomérations qui donnent l’impression d’être très à l’aise. Et les prix de l’immobilier qui flambent, dus en grande partie à ce syndrome du "pas dans mon jardin" (ndlt : l’attitude de personnes qui refusent l’implantation d’une infrastructure dans leur environnement proche) sont un problème bien réel qui ne cesse de grandir. Pourtant, les divergences économiques régionales sont réelles et sont en corrélation, pas parfaitement mais largement, avec les divergences politiques.

Mais qu’y a-t-il derrière ces divergences ? Quel est le problème avec Trumpland ?

Les disparités régionales ne sont pas un phénomène nouveau en Amérique. En effet, avant la seconde guerre mondiale, la nation la plus riche et la plus productive du monde était également une nation faite de millions d’agriculteurs extrêmement pauvres, qui n’avaient pour la plupart ni l’électricité ni l’eau courante chez eux. Mais jusque dans les années 1970, ces disparités se réduisaient rapidement.

Prenons par exemple le cas du Mississippi, l’Etat le plus pauvre d’Amérique. Dans les années 1930, le revenu par habitant dans le Mississippi ne représentait que 30% du revenu par habitant du Massachusetts. A la fin des années 1970, pourtant, ce chiffre était de presque 70 pourcent – et la plupart des gens s’attendait probablement à ce que ce processus de convergence continue.

Mais ce processus fit marche arrière : en ce moment, le Mississippi est revenu à un niveau de 55% du revenu du Massachusetts. Dans une perspective internationale, le Mississippi est désormais aussi pauvre, par rapport aux Etats situés sur la côte que l’est la Sicile par rapport à l’Italie du nord.

Le Mississippi n’est pas un cas isolé. Ainsi qu’un nouvel article écrit par Austin, Glaeser et Summers l’indique, la convergence régionale dans les revenus par habitant s’est arrêtée net. Et le déclin économique qui en a découlé, pour les régions à la traîne, a été accompagné de problèmes sociaux grandissants : une part plus importante d’hommes dans la force de l’âge sans emploi, une mortalité en hausse, une forte consommation d’opioïdes.

Un aparté : l’une des implications de ces développements, c’est que William Julius Wilson avait raison. Wilson défendit l’idée, l’on s’en souvient, que les maux sociaux des pauvres, non blancs, vivant dans les centres cilles, prenaient racine non pas dans des défauts mystérieux inhérents à la culture afro-américaine, mais bien dans des facteurs économiques – notamment, la disparition des emplois ouvriers. Bien entendu, lorsque les blancs vivant en zones rurales se retrouvèrent face au même manque d’opportunités économiques, ils firent l’expérience d’un écroulement social similaire.

Quel est donc le problème avec Trumpland ?

Je suis en grande partie d’accord avec l’ouvrage d’Enrico Moretti, de l’université de Berkeley, qui publia en 2012 "La Nouvelle géographie des emplois", qui est une lecture obligatoire pour quiconque tente de comprendre l’état de l’Amérique. Moretti défend l’idée que les changements structuraux dans l’économie ont favorisé des industries qui emploient des personnes hautement qualifiées – et que ces secteurs s’en sortent le mieux dans des endroits où il y a déjà beaucoup de ces employés. Le résultat, c’est que ces régions entrent dans un cercle vertueux de croissance : leurs secteurs basés sur le savoir prospèrent, attirant toujours plus d’employés très qualifiés, ce qui renforce encore leur avantage.

Et dans le même temps, les régions qui ont démarré avec une main d’œuvre faiblement qualifiée se retrouvent dans une spirale infernale, à la fois parce qu’elles sont coincées avec des secteurs non pertinents et parce qu’elles se retrouvent face à ce qui est une fuite des cerveaux.

Même si ces facteurs structurels sont probablement la raison principale, pourtant, je pense qu’il nous faut accepter le rôle de politiques destructrices.

Ce nouvel article d’Austin et consorts défend l’idée d’une politique nationale pour aider ces régions à la traîne. Mais nous avons déjà des programmes qui aideraient ces régions – mais qu’elles n’accepteront pas. Un grand nombre d’Etats qui ont refusé d’étendre Medicaid, même si c’était le gouvernement fédéral qui allait payer la note en majeure partie – et qui créerait des emplois dans le même temps – sont également parmi les Etats les plus pauvres de l’Amérique.

Ou bien tournons-nous vers certains Etats, comme le Kansas ou l’Oklahoma – qui étaient tous deux relativement riches dans les années 1970 mais qui se retrouvent désormais à la traîne – qui se sont lancés dans des baisses d’impôts radicales et qui se sont retrouvés à dépecer leur système éducatif. Les forces externes les ont jetés dans un trou, mais ils ne font que le creuser plus encore.

Et lorsqu’il s’agit de politique nationale, soyons réalistes : Trumpland est, dans les faits, en train de voter pour son propre appauvrissement. Les programmes du New Deal et les investissements publics jouèrent un rôle significatif dans la grande convergence d’après-guerre ; les efforts conservateurs pour réduire l’intervention du gouvernement feront du mal aux gens partout en Amérique, mais cela fera du mal de manière disproportionnée à ces mêmes régions qui ont installé les républicains au pouvoir.

La vérité, c’est que faire quelque chose sur la division régionale grandissante de l’Amérique serait difficile même avec des mesures intelligentes. Ce fossé ne va que s’aggraver avec les mesures dont nous allons probablement hériter.