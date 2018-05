Qu’ils mangent des steaks Trump

En général, il est de notoriété publique que Donald Trump ne s’intéresse à aucun détail politique. Par exemple, il est évident depuis longtemps qu’il ne s’est jamais intéressé à ce qu’a vraiment accompli sa seule victoire législative, à savoir les baisses d’impôts de 2017. De même, il est très clair qu’il n’a aucune idée de ce qui était réellement dans l’accord avec l’Iran duquel il vient juste de se désengager.

Dans les deux cas, il s’agit d’un problème d’égo plutôt que de contenu : obtenir une "victoire", défaire les réussites de son prédécesseur.

Mais il y a bien quelques mesures dont il se soucie réellement. Apparemment, il déteste vraiment l’idée de gens recevant "de l’aide sociale", et par là, il entend tous ces programmes gouvernementaux qui aident les gens aux faibles revenus, et il veut éliminer ces programmes dès que l’occasion se présente.

Récemment, on nous rapporte qu’il a menacé de mettre son veto à une nouvelle proposition de loi agricole à moins qu’elle n’impose de nouvelles obligations liées à l’emploi pour les bénéficiaires du SNAP – le programme d’assistance de nutrition supplémentaire, que tout le monde appelle encore les coupons alimentaires.

Laissez-moi être franc : quelque chose de fondamentalement obscène à propos de ce spectacle se déroule. Nous avons ici un homme qui a hérité d’une grande fortune, puis qui a construit une carrière dans les affaires basée sur le fait d’entourlouper les gens crédules – qu’ils soient des investisseurs naïfs dans ces aventures dans les affaires et qui se sont retrouvés à payer la note lorsque ces aventures ont fait banqueroute, ou bien des étudiants qui ont gâché du temps et de l’argent sur des diplômes sans valeur aucune de l’Université Trump. Pourtant, il est déterminé à ôter la nourriture de la bouche de ceux qui sont réellement dans des situations terribles, parce qu’il est convaincu que d’une manière ou d’une autre, ils s’en sortent bien, trop bien même.

Mais aussi mesquines soient les motivations de Trump, c’est très important pour l’autre côté. Le Congressional Budget Office estime que les obligations liées aux emplois, plus les restrictions proposées par les républicains à la Chambre finiraient par refuser ou réduire l’aide nutritionnelle à environ 2 millions de gens, la plupart étant des familles avec enfants.

Pourquoi quelqu’un ferait-il ça ? Le truc, c’est que ce n’est pas que Trump : la haine des conservateurs pour les coupons alimentaires est omniprésente. Mais qu’y a-t-il derrière tout ça ?

Le côté le plus respectable, soi-disant intellectuel de l’opinion conservatrice présente les coupons alimentaires comme réduisant la motivation en rendant la vie des pauvres trop agréable. Dans les mots de Paul Ryan, le SNAP et les autres programmes créent un "hamac" qui "endort les gens en bonne santé dans des vies de dépendance et de complaisance".

Mais c’est un problème qui n’existe que dans l’imagination de la droite. Les bénéficiaires du SNAP qui sont en bonne santé et qui devraient être au travail mais qui ne le sont pas sont très difficiles à trouver : une grande majorité des bénéficiaires du programme sont soit au travail – mais dans des emplois instables avec des salaires faibles – ou bien ce sont des enfants, des personnes âgées ou souffrant de handicaps ou bien des aides familiaux.

Ah oui, et il y a des preuves importantes que les enfants de familles à faibles revenus qui ont droit aux coupons alimentaires deviennent des adultes plus productifs et en meilleure santé. Ce qui signifie que le programme est en fait positif pour la croissance économique sur le long terme.

S’agit-il d’argent ? La mise en œuvre des baisses d’impôts de 2017 qui ont fait exploser les déficits budgétaires ont prouvé une bonne fois pour toutes, pour ceux qui en doutaient encore, que les républicains ne se soucient pas du tout des déficits.

Mais même si c’était le cas, le CBO estime que les baisses proposées pour les coupons alimentaires feraient économiser moins d’un pour cent, eh oui, 1 pour cent des recettes fiscales perdues à cause des baisses d’impôts.

En fait, dans les dix ans à venir, tout le programme du SNAP, qui aide 40 millions d’américains, coûtera seulement un tiers de ce que coûteront les baisses d’impôts. Donc non, il ne s’agit pas d’argent.

Qu’en est-il du racisme ? Sur le plan historique, les attaques sur les coupons alimentaires ont souvent impliqué un élément racial à peine masqué – par exemple lorsque Ronald Reagan imaginait "un grand gaillard" utilisant des coupons alimentaires pour s’acheter une entrecôte. Et j’imagine que Trump lui-même pense encore aux coupons alimentaires comme à un programme pour les noirs urbains.

Mais tandis qu’un grand nombre de noirs urbains ont en effet recours aux coupons alimentaires, il en est de même pour un grand nombre de blancs ruraux. Sur le plan national, le nombre de blancs recevant des coupons alimentaires est plus élevé, de manière significative, que le nombre de noirs, et la participation au SNAP est plus élevée dans les comtés ruraux que les comtés urbains. Ces coupons alimentaires sont notamment importants dans des régions déprimées telles que les Appalaches, qui ont perdu les emplois liés au charbon ainsi que d’autres secteurs traditionnels.

Et oui, cela signifie que certaines des victimes les plus importantes de l’obsession de Trump pour s’en prendre à "l’aide sociale" seront ceux qui l’ont installé à la Maison Blanche.

Prenons le comté d’Oswley dans le Kentucky, à l’épicentre de la crise régionale des Appalaches. Plus de la moitié de la population du comté bénéficie des coupons alimentaires ; 84 pour cent des électeurs ont soutenu Trump en 2016. Savaient-ils pour quoi ils votaient ?

Finalement, je ne crois pas qu’il existe la moindre justification politique pour cette attaque sur les coupons alimentaires : il ne s’agit pas d’une histoire de motivation, ni d’argent. Et même cet antagonisme racial qui sous-tend traditionnellement les attaques sur les programmes sociaux américains semble être en partie passé au second plan.

Non, il s’agit d’une cruauté mesquine qui se transforme en principe de gouvernement. Il s’agit de gens privilégiés qui voient des gens qui ont moins de chance et qui ne se disent pas :" Cela aurait tout aussi bien pu être moi" ; ils ne voient qu’un paquet de losers.

Ils ne veulent pas aider ceux qui ont moins de chance ; en fait, ils s’énervent à l’idée même qu’une aide publique permettrait à ces losers d’être un peu moins misérables.

Et ce sont ces gens-là qui dirigent l’Amérique aujourd’hui.