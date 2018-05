La couverture santé grignotée peu à peu

Début 2017, les républicains promettaient de porter l’estocade à l’Obamacare – détruire le programme avec un dernier coup fatal. Mais un drôle de truc est arrivé : les électeurs se sont rendu compte qu’abroger l’Affordable Care Act signifierait ôter une assurance santé des mains de dizaines de millions d’Américains. Ils n’ont pas aimé cette perspective – et suffisamment de républicains ont eu peur des représailles pour que l’abrogation de l’Obamacare ne tombe à l’eau.

Mais les républicains détestent toujours l’idée d’aider les Américains à obtenir une couverture santé. Et donc plutôt que de porter l’estocade, ils ont amené des termites. Plutôt que de tenter d’éliminer l’Obamacare en une seule attaque, ils tentent de le miner avec de multiples actes de sabotage – tout en espérant que les électeurs ne réalisent pas qui est responsable de l’augmentation des premiums et de la baisse de la couverture.

Et voilà pourquoi il est important d’indiquer qui sont les responsables.

La première chose qu’il vous faut comprendre, c’est que l’Obamacare est un programme qui marche extrêmement bien.

Lorsque la législation est passée, les républicains ont insisté sur le fait que l’Obamacare ne réussirait pas à faire baisser le nombre de personnes non assurées et que ce programme allait creuser un trou béant dans le budget fédéral. En fait, cela a engendré une augmentation du taux de couverture, faisant descendre le taux de personnes non assurées à son niveau le plus bas de l’histoire, à un coût relativement bas.

Il est vrai que l’extension de la couverture était moindre que ce qui était prévu à l’origine bien que la différence soit moins importante que ce que vous avez peut-être entendu. C’est vrai, également, qu’après avoir proposé, à l’origine, des polices d’assurance incroyablement bon marché sur les échanges de l’Obamacare, les assureurs se sont rendu compte que les gens qui s’inscrivaient étaient plus malades, en moyenne, que ce à quoi ils s’attendaient, ce qui entraîna des premiums plus élevés.

Mais l’année dernière, les marchés ont semblé se stabiliser, avec des compagnies d’assurance généralement rentables.

Personne ne peut prétendre que l’Obamacare est parfait ; un grand nombre d’Américains reste sans assurance, et trop de ceux qui sont assurés se retrouvent face à des dépenses directes qui posent problème. Pourtant, la réforme de santé a atteint la plupart des objectifs promis par ses défenseurs et n’a causé aucun des désastres que ses opposants avaient prédits.

Pourtant, les républicains veulent toujours le détruire. L’une des raisons, c’est qu’une grande partie de cette extension de couverture était financée par les impôts sur les hauts revenus, et donc une abrogation serait une façon de faire baisser les impôts pour les riches. Plus généralement, les conservateurs détestent l’Obamacare justement parce qu’il fonctionne. Cela démontre que le gouvernement peut réellement aider des dizaines de millions d’Américains à mener des vies meilleures, plus sûres, et ce faisant, cela menace leur idéologie faite de peu d’intervention de l’Etat et de peu d’imposition.

Mais une abrogation pure et simple a échoué, il est donc temps de tenter le sabotage, qui est en place sur deux fronts principaux. L’un de ces fronts implique l’extension de Medicaid, qui représentait probablement plus que la moitié de l’augmentation du taux de couverture sous l’Obamacare. Aujourd’hui, un certain nombre d’Etats contrôlés par les républicains tentent de rendre Medicaid plus difficile à obtenir, notamment en imposant des obligations d’emploi aux bénéficiaires.

Quel est l’objectif de ces obligations ? La justification ostensible – sévir sur des bénéficiaires de Medicaid qui sont en forme et qui devraient être au travail, mais qui ne le sont pas - c’est n’importe quoi : il y a très peu de gens qui correspondent à cette description. Le véritable objectif est simplement de rendre la couverture santé plus difficile à obtenir, en imposant des obligations de rapports et de paperasse très onéreuses et en punissant les gens qui perdent leur emploi pour des raisons qui leur échappent.

L’autre front, c’est tenter de réduire le nombre de gens qui s’inscrivent pour une couverture santé privée. L’an dernier, l’administration Trump a réduit de manière drastique les campagnes de sensibilisation – ces efforts pour faire savoir aux Américains quand et comment ils pouvaient souscrire à une assurance santé.

L’administration promeut également diverses esquives qui, dans les faits, permettraient aux compagnies d’assurance de recommencer à faire de la discrimination contre les gens en mauvaise santé. Et quand le Congrès a passé une gigantesque baisse d’impôts pour les grandes entreprises et les riches, il a également éliminé l’obligation personnelle, qui forçait tout le monde à souscrire une assurance, même s’ils étaient en bonne santé à ce moment-là.

Les premières preuves à notre disposition laissent à penser que ces efforts de sabotage ont déjà fait faire machine arrière aux avancées obtenues sous Obama, notamment parmi les Américains aux revenus les plus faibles. (Curieusement, toutes les pertes de couverture semblent s’être produites parmi des républicains qui s’identifient ainsi). Mais le pire reste à venir.

Voyez-vous, le sabotage des républicains décourage les jeunes gens en bonne santé de s’inscrire, de manière disproportionnée, ce qui "fait grimper les coûts pour les autres au sein de ce marché", selon un analyste. Qui a dit ça ? Tom Price, le premier secrétaire de Donald Trump pour la santé et les services à la personne.

Bien évidemment, les assureurs proposent déjà de fortes augmentations des premiums – et ils attribuent ces augmentations spécifiquement aux actions des républicains qui font partir les Américains en bonne santé du marché, laissant ainsi derrière eux un groupe plus malade et donc plus cher.

Voilà donc ce qui va se passer : bientôt, un grand nombre d’Américains va être effaré du prix de leurs polices d’assurance ; les subventions fédérales vont protéger la plupart d’entre eux mais pas tout le monde, loin s’en faut. Ils vont également entendre de mauvaises nouvelles sur la baisse du taux de couverture. Et les républicains diront "Vous voyez bien, l’Obamacare est un échec".

Mais le problème ce n’est pas l’Obamacare, ce sont bien ces politiques qui ont déclenché cette infestation de termites – qui font tout ce qu’ils peuvent pour vous prendre votre couverture santé. Et il faut qu’ils en soient tenus pour responsables.