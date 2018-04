La chute des charlatans

Arrêtez-moi si cette histoire semble familière. Un candidat républicain à l’élection présidentielle perd le vote populaire mais se retrouve quand même on ne sait trop comment à la Maison Blanche. En dépit d’une légitimité douteuse, ses alliés au Congrès tirent profit de son élection afin de faire passer en force de gigantesques baisses d’impôts qui font exploser les déficits budgétaires tout en avantageant les plus riches de manière totalement disproportionnée. Pourtant, tandis que les gros sous vont aux gros revenus, la loi fiscale jette quelques miettes à la classe moyenne et les républicains tentent de faire passer cette loi comme une bénédiction pour les familles qui travaillent.

Jusque-là, cette histoire s’applique à la fois à George W. Bush et à Donald Trump. Mais l’histoire prend un tour différent. Le travail de sape de Bush fut efficace : même si les baisses d’impôts de 2001 ne furent pas immensément populaires, il y avait davantage de gens convaincus que dubitatifs, et cela a permis aux républicains de connaître au moins un petit coup de fouet politique. Mais les baisses d’impôts de Trump ont été impopulaires dès le départ – en fait, moins populaires que des hausses d’impôts dans le passé.

Et cette baisse d’impôts ne semble pas recueillir plus de suffrages à mesure que le temps passe. La plupart des Américains disent qu’ils ne voient aucun effet positif sur leur fiche de paie. L’approbation des gens quant à cette baisse d’impôts semble plutôt baisser qu’augmenter. Et les républicains ont quasiment arrêté de mentionner cette loi dans leurs discours de campagne.

Ce qui nous amène à cette question : pourquoi cette supercherie n’est plus aussi vendeuse qu’avant ?

Par le passé, l’hypocrisie quant aux déficits était une arme importante de l’arsenal politique des républicains. Les deux partis parlaient de responsabilité fiscale mais seuls les démocrates la pratiquaient, payant le prix fort pour des initiatives politiques telles que l’Obamacare.

Pourtant les démocrates ont été punis pour avoir fait ce qu’il fallait – vous vous souvenez du "ils prennent 500 milliards de dollars de Medicare" ? - tandis que les républicains apparemment n’étaient pas punis pour leur cynisme. Les électeurs se concentraient sur l’argent supplémentaire dans leurs poches, préférant ignorer les conséquences sur le long terme de gigantesques baisses d’impôts pour les riches.

Pourquoi est-ce différent cette fois-ci ?

Je ne pense pas que ce soit à cause des spécificités de la loi fiscale. Bush et Trump ont tous deux fait passer des baisses d’impôts pour les riches grâce à des baisses "choc" pour certaines familles de la classe moyenne. Si l’on regarde les estimations de la façon dont les baisses d’impôts sont distribuées dans les revenus des familles, les mesures de Bush et de Trump semblent similaires.

Par contre, la toile de fond politique est bien différente. Tout d’abord, en 2000, les Etats-Unis avaient un excédent budgétaire, et la dette baissait par rapport au PIB, de sorte que les inquiétudes quant aux impacts sur le long terme paraissaient très lointaines. En fait, Alan Greenspan défendit l’idée, on s’en souvient, qu’une baisse d’impôts était nécessaire pour que l’Amérique ne rembourse pas sa dette trop rapidement.

Par contraste, les Etats-Unis avaient de forts déficits au lendemain de la crise financière, et les gens qui hurlèrent le plus fort à propos d’une crise de la dette imminente furent les mêmes que ceux qui ont œuvré pour une baisse d’impôts de 1500 milliards de dollars. Et certains électeurs, au moins, semblent avoir pris note, et même fait le lien entre les baisses d’impôts et les tentatives des républicains de s’attaquer à Medicare et Medicaid.

Je pense aussi qu’il y a quelques problèmes à l’œuvre spécifiquement liés à Trump.

Vous vous souvenez peut-être que Bush avait parlé de ses baisses d’impôts dès le début. Au contraire, Trump a fait semblant d’être un populiste – il a même prétendu qu’il allait augmenter les impôts pour les plus riches – et il a attendu sa prise de fonction pour se révéler en un Robin des Bois des républicains à l’envers. Cela pose forcément quelques problèmes de crédibilité.

De même, tandis que l’administration Bush trompait tout le monde de manière systématique sur la façon dont elle présentait ses baisses d’impôts (et la guerre en Irak, et la politique environnementale et…), ses mensonges impliquaient généralement des présentations sélectives et trompeuses des faits plutôt que des mensonges éhontés. Trump et ses responsables ne s’encombrent pas du tout d’une telle subtilité ; ils ne font que mentir, de manière éhontée, sur tout. Là aussi, certains électeurs semblent s’en être rendu compte.

Je crois que s’il y a bien une chose qui prend forme aux yeux des électeurs à un moment, même s’ils ne sont pas au fait des spécificités, c’est l’optimisme ridicule des promesses économiques de Trump. Les affirmations des républicains sur les bénéfices des baisses d’impôts ne sont pas raccord avec les estimations indépendantes ; elles en sont tellement loin qu’elles pourraient tout aussi bien venir d’un autre univers.

Quoi qu’il en soit, le fond du problème c’est que les baisses d’impôts ne sont plus aussi vendeuses qu’avant. Ce qui nous laisse nous poser la question de savoir sur quoi, exactement, les républicains peuvent tabler désormais.

C’est vrai, les baisses d’impôts avaient probablement moins à voir avec les succès des républicains qu’un grand nombre d’activistes du parti ne semblaient le penser. D’autres facteurs étaient souvent bien plus importants. Mais ces autres facteurs ne sont plus non plus ce qu’ils étaient autrefois.

Ce que je veux dire, c’est que ces affirmations selon lesquelles on défend les valeurs de la famille ont perdu de leur mordant, en partie parce que les gens sont devenus bien plus tolérants sur le plan social – deux Américains sur trois soutiennent aujourd’hui le mariage pour tous – et en partie parce que celui qui est aujourd’hui installé à la Maison Blanche est peut-être le pire père de famille de l’Amérique.

Affirmer, en brandissant le drapeau, que l’on est plus patriote que les démocrates fonctionnait bien pour Reagan et Bush, mais c’est un peu plus problématique pour un parti républicain qui ressemble de plus en plus au parti de Poutine.

Pourtant les républicains ne doivent pas perdre espoir. Après tout, ils peuvent toujours rebondir grâce au racisme. Et avec ces baisses d’impôts qui tournent court, je prédis que l’on verra beaucoup d’appels du pied implicites – et même explicites – liés au racisme dans les mois à venir.