Une presse indépendante, ça gratte, mais ça sert

Nous sommes le 3 mai c’est la journée internationale de la liberté de la presse. Une liberté qui permet à la presse de jouer son rôle de 4ieme pouvoir. Mais les journalistes ont-ils toujours "la différence" ?

Imaginez la Belgique sans presse indépendante. Il y a quelques minutes le bulletin d’information vous aurait donné le programme ministériel du jour. Ce que vont faire les ministres du gouvernement fédéral, ceux du gouvernement bruxellois, les membres du gouvernement wallon. Nous aurions entendu la bonne parole gouvernementale sur l’un ou l’autre sujet. Le reportage sur l’ouverture du musée Kanal par exemple aurait donné la parole au ministre-président Bruxellois en soulignant combien cet investissement était génial et éclairé, presque aussi génial et éclairé que la décision de faire un piétonnier dans le centre de Bruxelles. Ceux qui osent critiquer ces projets seraient qualifiés d’ennemis de la Belgique. Il n’y aurait jamais eu, jamais, de polémiques autour de Théo Francken. Si le secrétaire d’Etat avait vraiment commis l’un ou l’autre dérapage on n’en aurait pas parlé, cela n’était pas si significatif. Par contre il aurait été important de lui accorder un grand temps parole pour qu’il puisse nous expliquer combien sa politique vis à vis des candidats réfugiés syriens ou libyens est juste, humaine, équilibrée, bienveillante, conforme à nos valeurs. Et ceux qui transitent par les centres fermés, témoigneraient. Jamais de leur vie ils n’auraient été aussi bien traités. " Theo il a la douceur d’un loukoum " diraient-ils au micro de la RTBF, d’ailleurs c’est pour cela qu’il a été choisi par Charles Michel, notre premier ministre vénéré. Et notre premier ministre ne peut pas se tromper. Sinon il ne serait pas premier ministre. Dans quelques minutes vous entendriez à la radio un secrétaire d’état, pour une interview assez courte, d’une 20aine de minutes. Et le texte de cette chronique aurait été relu par un fonctionnaire du ministère de l’information. Dans le but bien sûr de me protéger et de m’éviter un procès. Voilà, la liberté de la presse c’est de ne pas vivre ces situations là. Et on en rigole ce matin mais dans une majorité de pays les situations que je viens de décrire ironiquement sont une réalité.

Sans liberté de la presse pas de véritable démocratie ?

En tout cas une démocratie qui fonctionne moins bien. Ce sont des journalistes indépendants qui peuvent le mieux décrire une situation. En s’appuyant sur l’observation des faits et pas sur les communiqués des autorités. Ce sont des journalistes indépendants qui souvent enquêtent sur les affaires de corruption et servent d’aiguillon à la justice. Ce sont toujours ces journalistes qui peuvent aussi dénoncer les errements d’un magistrat ou sa collusion. Chez nous, par exemple, le scandale du Kazakhgate dans lequel des politiques et des magistrats ont été mis en cause. Ce sont encore des journalistes qui peuvent pointer des promesses de campagne non-tenues, des chiffres tronqués, des communications trop avantageuses pour être honnêtes. Ça ne veut pas dire que les journalistes ont raison à chaque fois. Il peut leur arriver d’être manipulés ou de se tromper et d’être poursuivis en justice, mais l’existence d’une presse indépendante empêche tous les pouvoirs de pêcher par excès de confiance. Il est de bon ton lorsqu'on est au gouvernement de taper sur la presse, de l'accuser de partialité, d'essayer de discréditer certains journalistes classés comme "hostiles". La démocratie s’arrête quand un de ses acteurs peut sortir de son rôle avec un sentiment d’impunité.

Des pays comme la France ou la Belgique semblent à priori immunisé

Sans doute pas autant qu’on le pense. D’abord parce que le métier de journaliste consiste à faire la balance entre les informations qui font vendre, vont retenir l’attention du public, et faire vivre le média, et des informations moins attrayantes mais plus utiles à la démocratie. Chaque média a sa propre balance, sa propre politique éditoriale. Avouons que certains jours il faut bien chercher pour trouver l’information utile à la démocratie mais cette tension existe depuis que la presse existe. Deuxième problème, récent, celui-là : Facebook et d'autres réseaux sociaux sont devenus, pour une part grandissante du public, le principal vecteur d’information. Les journalistes y sont ignorés, dépassés, malmenés. Nos hommes politiques s’adressent désormais directement au public, sans passer par ces encombrants intermédiaires qui posent des questions non-préparées. La liberté de la presse n’est peut-être pas menacée stricto-sensu en Belgique, en France, en Suisse. Mais les journalistes parce qu’ils ont perdu du crédit et de l’audience ne sont peut-être plus en mesure de faire " la différence. " Ce n’est pas un problème de journaliste. C’est un problème de démocratie.