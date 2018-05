Un dictionnaire pour employer les mots justes

C’est la sortie annuelle du petit Larousse illustré. Des dictionnaires qui se sont mis à l’heure d’internet, même si le format papier résiste. Le dictionnaire, un concept qui a une très longue histoire, mais bien utile puisque " mal nommer les choses c’est ajouter au malheur de ce monde " disait Camus.

Le premier dictionnaire retrouvé par les archéologues date de l’époque sumérienne, 4000 ans avant Jésus-Christ, une liste de 14 000 mots, classées en fonction de leur premier idéogramme. Les dictionnaires au sens moderne du terme apparaissent au XVII siècle, d’abord en Italie, ensuite en France. Le littré date du 19eme siècle, viennent ensuite le Larousse et le Robert. Si le petit Larousse illustré occupe une place un peu à part, c’est sans doute parce qu’il propose des noms communs, et des noms propres, des citations latines, mais aussi des illustrations, photos, croquis, cartes. Cela en fait une petite encyclopédie. Les puristes de la langue préféreront le Robert, avec ses étymologies, sa prononciation phonétique et ses définitions parfois plus rigoureuse. Pour faire simple on utilise le Larousse à l’école fondamentale et le Robert à l’Université. Il n’empêche, le Larousse domine le marché. Petite madeleine de Proust : nous étions enfants, internet n’existait pas, feuilleter ce dictionnaire nous conviait à la découverte du monde. Apprendre de nouveaux mots, de nouveaux concepts, de nouveaux pays, la fameuse double page avec tous les drapeaux. Nous avons voyagé par l’intermédiaire de ce petit livre qui tenait dans nos mains. Chaque année Robert et Larousse annoncent l’entrée de 10aines de nouveaux mots, le principe d’un dictionnaire à jour doit convaincre le client de le renouveler.

Employer le dictionnaire pour parler de l’actualité

Tous les jours, pour le chroniqueur, vérifier la définition ou l’orthographe d’un mot précis. Si on commente l’actualité le choix d’un terme ou d’un autre n’est jamais neutre. Parler de migrant ou de réfugié par exemple. Pour le Larousse le migrant est celui qui effectue une migration, le réfugié la personne ayant quitté son pays d’origine pour des raisons politiques. Le terme transmigrant, n’en déplaise à la communication gouvernementale, n’est pas dans le Larousse. Les parents de la petite Mawda, des kurdes d’Irak, sont-ils des réfugiés ou des migrants, on se mettra d’accord en disant qu’ils avaient pris la route de l’exil. Exil, situation de qui celui est expulsé ou obligé de vivre hors de sa patrie. Le même exil, le même exode que celui qu’on connut des belges en 14-18 ou en 40-44. L’exil de nos grands-parents ou arrière grand-parents, suivant l’âge du lecteur. A l’époque il s’agissait de fuir les bombardements des troupes allemandes. Savoir que des avions belges bombardent en Syrie ou en Irak, et que des policiers belges tirent à vue sur ceux qui fuient ces bombardements une fois la méditerranée traversée, c’est ce que notre dictionnaire nommera pudiquement une incongruité, caractère de ce qui est incongru et va contre le savoir vivre.

Derrière les mots il y a de l’émotion

La définition froide du dictionnaire rend rarement compte de la charge émotionnelle d’un mot ou d’une expression, que nous allons recevoir différemment selon le contexte, l’actualité du moment, notre culture ou notre personnalité. Croiser sur la route de l’exil, parce que vous fuyez des bombardements, un homme en uniforme qui ouvre le feu, il y a de quoi en être terrorisé. Mais ce terrorisé n’est qu’un mot. Il ne rend pas compte de la sueur froide, de la peur, des tremblements, de la douleur qu’inflige une blessure, ou la perte d’un membre de votre famille. Puisque nous parlons des dictionnaires, j’y ai encore puisé deux définitions. Définition de balle perdue dans le Larousse : balle ayant manqué l’objectif mais toujours dangereuse. On laissera l’enquête faire le tri entre l’erreur de tir et l’erreur de jugement, mais on notera que viser à hauteur de la tête est un moyen radical de stopper un véhicule. Enfin, la définition d’honneur : ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime de soi. Le dictionnaire ne le précise pas. Mais cela peut s’appliquer à un être humain, un policier par exemple. Cela peut aussi s’appliquer à une nation toute entière.