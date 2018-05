Liège et le parcours de Benjamin Herman : entre émotion et questions sans réponses

Benjamin Herman s’est-il radicalisé en prison et son éventuel radicalisme religieux explique-t-il la tuerie de Liège ? Ce sont les questions qui se posent ce matin. Des questions auxquelles nous n’avons pas encore toutes les réponses.

Nous avons besoin de savoir, besoin de comprendre. Mais nous avons aussi besoin de marquer une pause. Après la sidération qui nous a saisi hier il nous faudrait un temps de recueillement presque un temps de méditation. Le temps d’exprimer notre compassion, de partager un peu de la douleur. De penser aux proches des victimes. Deux agents de police, un étudiant, tués injustement. Le temps de réaliser que ce se sont eux qui sont tombés mais que cela pourrait être n’importe lequel d’entre nous puisqu’il n’y a pas de logique, pas de sécurité, pas de protection possible lorsqu’on est face à la folie, face au terrorisme, ou lorsque les deux se mélangent. Le temps aussi pour nous de digérer ces images d’extrême violence auxquelles nous avons dû être confrontés hier. Les corps allongés sur le sol, le forcené qui crie " Allah Akbar " et cette femme qui lui répond, la fusillade à la sortie de l’Athénée de Waha et l’homme qui s’écroule, et enfin ces visages des victimes qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Ce n’est plus de la fiction, ce ne sont pas des images d’archives, c’est à nouveau notre réalité. C’est à Liège, une ville que nous aimons, ce sont des victimes que nous pouvons connaître et auxquelles nous pouvons nous identifier. Et tout cela est extrêmement choquant, au sens premier du terme, et ce choc ne doit pas être sous-estimé. Il faut prendre le temps de l’encaisser au lieu de se précipiter tout de suite sur l’analyse et la réaction.

Qu’est ce qui permet dire que c’est un attentat terroriste ou pas ?

Une partie des réponses viendra de l’enquête du parquet fédéral. Ce qu’on sait c’est que le meurtrier a crié son allégeance à l’Islam après ses premiers coups de feu, qu’il a visé délibérément des policières, qu’on a retrouvé un Coran et un tapis de prière. Converti, son nom apparaissait dans des enquêtes radicalisation mais où il n’était pas lui-même l’objet du rapport mais un personnage connexe, une relation.

Ce qu’on sait aussi c’est qu’il a un passé de délinquant violent, toxicomane, une personnalité jugée dangereuse. Que quelques heures avant la fusillade il avait tué une connaissance et peut être même participé à un braquage avant de revenir à Liège. Pouvons-nous faire le tri entre ce qui relève de l’action terroriste, moitié politique moitié religieuse , d’un réel endoctrinement, ou d’un déséquilibre psychologique couplé à de l’hyper violence, une sorte de suicide qu’on habille d’un discours radical , Peut-être qu’il faudra admettre que le radicalisme ou le désordre psychologique l’emporte ou que nous avons affaire à un explosif mélange des deux phénomènes. Pour l’instant nous n’avons que des hypothèses.

La question du suivi en prison doit-elle être posée ?

Benjamin Herman, multirécidiviste, est passé plusieurs dois par la case prison, et aurait dû sortir en 2020. Il a fréquenté plusieurs établissements pénitentiaires, Marche en Famenne mais aussi Lantin. L’hyper violence dont il a été capable pose deux questions. La première c’est celle du suivi psychologique des détenus. Sommes-nous capables de déceler la part de violence dont ils sont capables ? La prison fait-elle ou pas baisser leur niveau de violence et donc leur dangerosité ? Pour ce détenu la réponse est non. Seconde question celle de la radicalisation. On sait que les individus les plus dangereux sont détenus dans des ailes spécialisées, à Ittre ou à Gand par exemple. Dans d’autres prisons certains radicaux sont à l’isolement, mais d’autres, jugés moins problématiques, sont au contact des autres détenus. Est-ce par une fréquentation de ce type-là que Benjamin Herman s’est radicalisé ? Si la réponse est oui cela veut dire que la surveillance des détenus, pourtant déjà très dure, est insuffisante et qu’il va bien valoir investir dans les prisons et oser la aussi y faire de la prévention.