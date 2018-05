Enseignement : faites ce que je dis, pas ce que je fais

C’est un lieu que nous fréquentons tous. Un des rares endroits où toutes les classes sociales pourraient se mélanger. L’école est obligatoire. C’est vrai pour le fils ou la fille de primo-arrivant somalien ou syrien, qui fuit la famine ou la guerre. Pour le petit-fils ou la petite-fille d’immigré marocain ou italien, venu creuser le métro ou sortir le charbon dans les années 60 (et dont la famille est belge depuis 3 générations même si ça n’est pas écrit sur son nom de famille). Encore vrai pour les descendants de paysans flamands installés en Wallonie au siècle dernier pour trouver du boulot. Vrai pour le fils/ la fille de rentier bruxellois dont papa n’a jamais eu besoin de travailler mais surveille ses actions et ses loyers. Le fils de chômeur, le fils de boucher, l’enfant dont le père est en prison, celui dont le papa n’est pas connu, la famille de quelque chose qui possède ue château dans les Ardennes et dont l’aïeul allait à la chasse avec le roi Léopold, celle qui avait fait fortune au Congo avant de revenir ruiné. Le catholique, le libre penseur, le végétarien, l’amateur de bon vin, tout le monde met ses enfants à l’école. Cela devrait être un apprentissage de la diversité. Une première occasion de se confronter à l’autre et de ne pas vouloir systématiquement imposer sa culture et ses valeurs à tous ceux que l’on croise.

Est-ce que l’école y arrive ?

Non. Parce que nous voyons l’école prioritairement par le prisme de la connaissance. Ce qui nous importe c’est que nos enfants ressortent de l’enseignement avec des acquis. En math, en français, en géographie, en science, en néerlandais. Nous sommes 50 ans après mai 68 mais nous ne nous interrogeons plus du tout sur ce que l’école peut transmettre aussi en matière de comportement, de savoir vivre, de respect , de dynamique de groupe. Et nous ne le faisons pas parce qu’il n’y a pas de consensus entre adultes sur la question. Quand les parents se battent contre le décret inscription ils se battent surtout pour le droit de choisir une école qui leur ressemble. Ou leurs enfants vont côtoyer des enfants de familles similaires. Aujourd’hui notre société carbure au mélange. Nos écoles n’y sont absolument pas préparées et n’y préparent pas nos enfants.

La problématique est plus sensible à Bruxelles

Dans la capitale, d’un côté des écoles fréquentées à 90% par des enfants de familles musulmanes à faible pouvoir d’achat. A l’autre extrémité le collège Saint Michel ou les écoles européennes. Dans les deux des ghettos, on ne se mélange pas, et on a à peine conscience qu’un autre monde existe à quelques centaines de mètres. Au final notre enseignement ne rassemble pas, il divise. L’école ne peut pas enseigner le vivre ensemble, expliquer que tous les citoyens sont égaux en droit, que l’ascension sociale est possible, qu’il faut obtenir les choses par le dialogue et pas par la force alors que sous les yeux des élèves, le système éducatif démontre le contraire. Comme si en Belgique la devise de l’Etat fédéral était " l’union fait la force " mais celle de notre enseignement " faites ce que je dis, pas ce que je fais ".