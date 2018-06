Du foot et des chiffres: derrière les diables rouges, un paquet de millions

Plus qu’une semaine avant le lancement de la coupe du monde de football. L’échéance se rapproche. L’excitation monte chez les supporters, mais aussi chez les sponsors.

678 milliards de roubles ( à peu près 10 milliard d’euros) : le montant que l’Etat Russe va consacrer à l’organisation de cette coupe du monde.

6 millions euros : ce que la FIFA verse à toutes les équipes qualifiées pour le premier tour.

23 millions d’euros : le montant de la prime pour les deux équipes finalistes,

31 millions : ce que touchera le vainqueur.

Ce qui nous donne, du côté de l’union belge, pour le salaire des joueurs, 144 000 euros par joueur pour participer au premier tour. Un prime qui montera jusqu’à 690 000 euros chacun s’ils décrochent la coupe du monde (pour la petite histoire les joueurs belges sont mieux payés que les Brésiliens). Je ne vais pas vous assommer de trop chiffres, mais ceci n’est que la face visible de l’Iceberg. Derrière les chiffres officiels, ceux liés à l’organisation il y a les chiffres officieux, liés au sponsoring ou aux investissements publicitaires. Là on parle au niveau mondial en centaine de milliards. L’ensemble du "sport busines", (on additionne ici foot, basket, football américain, hockey sur glace, Jeux olympiques, etc) pèse d’après des études économiques 2% du produit intérieur brut mondial. On n’est pas là pour rigoler.

Et à l’échelle belge ?

Impossible d’avoir des chiffres. Cela fait partie des secrets commerciaux. On sait qu’il y a 13 sponsors qui ont le statut de partenaires officiels de l’Union belge. On y retrouve un brasseur, une grande marque de la grande distribution, un fabriquant de sodas, mais aussi une banque, une entreprise de construction, un fabriquant de voitures. Pour obtenir ce statut on estime (toujours pas de chiffres officiels) qu’ils ont dû débourser environ 500 000 euros. Une somme qui leur donne le droit d’utiliser le nom et l’image des diables rouges avec le fameux trident. Il faut ajouter toute une série de licences avec d’autres marques qui n’ont pas le statut de "partenaire officiel." Mais cela ce n’est de nouveau qu’une partie de l’investissement. Car pour que ce statut possède un sens il faut y ajouter des actions marketing, avec des affiches, des spots de pub, du packaging. C’est le portrait des joueurs sur les canettes de sodas. La marque de bière qui change de nom. La marque de supermarchés qui va faire imprimer 200 millions de petites vignettes autocollantes pour collectionner le portrait des joueurs. Tous ces investissements sont colossaux. Avec des retombées immédiates : on boit plus de sodas et plus de bière pendant le mondial. Mais aussi une rentabilité à long terme. Etre présent aux côtés des diables rouges permet d’entrer dans l’inconscient collectif.

Et pour ceux qui n’aiment pas le football ?

Ils vont devoir prendre leur mal en patience. Il vont subir non seulement le bombardement publicitaire dont on vient de parler, mais bientôt aussi les écrans géants, les soirées dans les cafés, puis l’engouement de la presse.

Il y a 20 ans lorsque la France avait remporté la coupe du monde, des journalistes sportifs m’avaient expliqué très sérieusement que les Belges entretenaient un rapport sain avec leurs sportifs de haut niveau. Que jamais un commentateur belge ne pourrait déraper comme un commentateur français. Que l’euphorie qui entourait le parcours de l’équipe de France était démesuré, excessif. Que les Belges étaient beaucoup moins chauvins que les français ou les hollandais. Et depuis 20 ans, j’ai quand même un doute.