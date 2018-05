Benjamin Herman : véritable motivation islamiste ou label opportuniste ?

Les motivations islamistes de Benjamin Herman se précisent. C’est ce qui ressort de la conversation que le tireur de Liège a pu avoir avec la femme de ménage de l’athénée De Waha qu’il a brièvement pris en otage. Cette conversation ne suffit pas pour établir un lien entre Benjamin Herman et l’organisation terroriste de l’ État Islamique.

Elle s’appelle Darifa, elle a 47ans et travaille comme femme de ménage à l’athénée De Waha. Vous avez entendu son témoignage hier dans les journaux de la RTBF, en grande partie repris par la presse écrite ce matin. Darifa est cette dame qui en entendant les tirs et constatant qu’il y avait une scène de panique devant son école a eu le réflexe de fermer les deux portes donnant sur la cour. Un geste simple mais qui a peut être sauvé la vie des élèves. Lorsqu’elle se retourne elle se retrouve nez-à-nez avec le tueur. Elle va devenir son otage pour quelques minutes, le temps d’une brève conversation. Benjamin Herman lui demande si elle est musulmane et si elle observe le ramadan. Comme elle répond par l’affirmative, il lui annonce qu’il ne lui fera rien. L’employée essaye de le raisonner, lui dit qu’il n’a rien à faire ici qu’il y a des enfants, qu’il ferait mieux de se rendre. Lui invoque la fatalité, tout cela devait finir par arriver, qu’il veut faire " mijoter " les policiers. Darifa décrit un homme maître de lui, qui lui semble parfaitement conscient de ce qui va se passer lorsqu’il ressortira sur le trottoir.

Cette brève conversation démontre une certaine adhésion aux thèses défendues par les islamistes radicalisés

Quand Darifa pleure et fait part de son émotion Benjamin Herman lui enjoint de penser aux innocents en Palestine et en Syrie. C’est un des ressorts rhétoriques utilisés par les recruteurs de l’Etat Islamique. Souligner à grand renfort de propagande vidéo les souffrances de populations civiles musulmanes et en faire porter la responsabilité sur les pays occidentaux qu’il faut donc punir par des actes terroristes. On pourrait démonter cette rhétorique en rappelant que la population syrienne souffre des bombardements occidentaux, c’est indéniable, mais qu’elle souffre plus encore des actions du régime de Bachar El Assad et de celle de l’Etat Islamique, et que les régions sous contrôle de Daesh ne ressemblaient pas vraiment pour les populations concernées au paradis sur terre. Que si tant de Syriens tentent de fuir et de se réfugier en Europe ce n’est pas sans raison, et qu’opposer le monde chrétien au monde musulman est évidement trop simple. Mais ce contre-argumentaire est inaudible quand on est radicalisé et Benjamin Herman n’est de toute façon plus là pour l’entendre.

Peut-on en déduire que le tireur de Liège appartenait bien à l’organisation État Islamique ?

Non, pas encore. Et la revendication rédigée à des milliers de kilomètres ne veut pas dire grand-chose. On peut dire ce matin que Benjamin Herman lors de sa dernière conversation a repris à son compte des arguments propres à cette organisation, mais c’est bien l’enquête qui devra dire s’il a agi seul ou pas, si son geste obéissait à un plan prémédité ou s’il s’agit d’un enchainement dicté par son impulsivité. Etablir aussi si sa première motivation est effectivement politico-religieuse ou s’il s’agit d’un vernis qu’on appose au dernier moment. Tant qu’à poser des questions nous devions aussi nous demander à quelle radicalisation nous avons affaire dans le cas présent. Être radicalisé, est-ce avoir une pratique religieuse rigoriste, le salafisme, par exemple, est-ce professer des idées qui sont incompatibles avec la légalité ou avec des valeurs communément admises par la communauté nationale, est ce prôner la violence, ou encore passer à l’acte ? Avant tout débat il faudrait d’abord se mettre d’accord sur cette définition. Et comme on sait que la question est sensible on soulignera que Benjamin Herman est " bien de chez nous ". Et que fermer les frontières ou renvoyer les migrants comme on peut le lire sur les réseaux sociaux ou l’entendre parfois au café du commerce n’aurait rien changé.