Bart De Wever dans Wilfried : le lion flamand caché derrière l'aigle romain

Le bourgmestre d’Anvers et influent président de la NV-A accorde un entretien au magazine Wilfried. Surtout pour parler d’histoire, mais pas sans arrière-pensée politique.

Bart De Wever choisit sa communication. Ses prises de paroles sont calculées, maitrisées, ciblées du côté flamand. Elles sont rares dans la presse francophone. Avec une constante, Bart De Wever préfère aborder l’opinion et l’actualité de biais, jamais frontalement. Il privilégie la presse magazine aux interviews politiques, apparait plus volontiers dans un talk-show ou un jeu télévisé que sur le plateau d’un journal télévisé. La défiance et le dédain qu’il affiche pour la presse belge sont à peine masqués, la moue qu’il oppose aux éditorialistes, visible.

Obtenir un entretien du bourgmestre d’Anvers quand vous appartenez à la presse francophone est donc un chemin de croix et une performance. Il faut montrer patte blanche et définir les contours de la conversation. Comme l’homme est un bon client, booster de ventes et d’audience, les médias proposent et l’homme politique dispose. Dans Wilfried l’entretien tourne donc autour de sa passion pour l’empire romain. C’est l’habile clef d’entrée utilisée par François Brabant pour mettre le pied dans la porte. Comment l’empereur Auguste a assuré la Pax Romana, comment les romains assimilaient les populations étrangères, quel sens ils donnaient à la citoyenneté. Mais vous ne trouverez rien sur Théo Francken, Jan Jambon ou le parc Maximilien. Rien sur ses relations avec Charles Michel, l’Open Vld ou le CD&V, ses partenaires de coalition au fédéral. Rien sur la relance de l’économie ou les arbitrages budgétaires à venir.

Des messages politiques dans la conversation historique

Atypique l’article l’est assurément. Instructif et plaisant à lire, aussi. Pourtant Bart De Wever nous ballade. Au sens positif du terme il nous offre une promenade dans l’histoire. Au sens négatif, il amène l’interviewer sur un terrain sur lequel il lui a lui-même interdit de se rendre… et peut donc user de son droit à la parole sans craindre la contraction puisqu’officiellement on ne parle de l’actualité politiquement du moment. Pourtant quand il évoque l’intégration à la romaine Bart De Wever décrit un système ou ne devenait pas romain d’un coup. C’est une critique en creux de notre système de citoyenneté actuel, où le fait d’être né sur le sol belge vous donne la citoyenneté. Et derrière une soi-disant distance historique, Bart de Wever distribue quelques sérieux coups de griffes. On vous parle de l’aigle romain pour mieux cacher le lion flamand. Quand il compare Rome et l’Europe d’aujourd’hui c’est pour dire que Jean-Claude Juncker n’est ni craint ni admiré et que finalement l’empire romain était plus unifié que l’union européenne d’aujourd’hui. Bart De Wever redit aussi son hostilité au PS, que son ambition reste l’indépendance de la Flandre, mais sans indiquer de date, et sa détestation de Guy Verhofstadt. C’est tout l’avantage de ce type d’interview ou l’on n’affronte pas les questions politiques de front, mais où on délivre quand même des messages très politiques. C’est aussi toute la différence entre le travail quotidien des journalistes de radio et télévision qui rendent compte des turpitudes, des débats et de la gestion des décideurs qu’ils analysent jour après jour et un magazine comme Wilfried qui va plutôt essayer de définir une couleur d’ensemble, en prenant plus de recul.. Bart De Wever est un coureur de marathon, pas un sprinter, cet amour du temps long qui est bon pour sa condition physique l’est aussi pour sa communication. Le talent de François Brabant, excellent confrère, n’est pas en cause. Ce qui est dérangeant c’est la propension des hommes politiques de haut niveau à refuser les interviews des rédactions politiques pour se soustraire au contrôle des journalistes

Est-ce qu’on en apprend plus sur Bart De Wever et sa stratégie politique au final ?

J’en recommande la lecture. On a souvent diabolisé Bart De Wever dans la presse francophone. L’homme est sans doute plus fin, et en même temps , plus solidement ancré qu’on le pense sur ses objectifs. Petit souvenir personnel. Il y a 10 ans la NV-A n’était pas encore le parti dominant qu’on connait aujourd’hui. C’était une petite formation résiduelle, en cartel avec le CD&V, destinée à faire l’appoint. Je l’avais interrogé devant le château de Val Duchesse. On était en pleine négociations de l’orgaeg bleue, Yves Leterme était à la manoeuvre il se heurtait aux non de Joelle Miquet. " Moi s’il n’y a pas de gouvernement belge cela ne me pose aucun problème " m’avait glissé Bart De Wever au micro. Pas un sourire, pas une once de provocation, la phrase était sortie comme une évidence. 10 ans plus tard Bart De Wever pourrait la prononcer à nouveau. C’est ce qui fait la singularité de Bart De Wever : sa constance et son rapport au temps. Quand il dit que les prochaines élections ne l’intéressent pas vraiment, il faut le croire. Il les prépare activement parce qu’elles sont un moyen et pas une fin en soi. Cela fait une très grande différence avec la démarche d’autres leaders politiques.