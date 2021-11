La "neutralité carbone", ça veut dire quoi exactement ?

Grâce aux forêts et aux prairies. Aujourd’hui, les forêts belges captent environ 1 million de tonnes de CO2 par an. "En plantant davantage de surface, explique encore Jérôme Meessen, en gérant la forêt différemment, en remplaçant certaines cultures par des prairies ou des bois on pourrait aller jusqu’à 4 millions de tonnes capturées annuellement via la végétation (arbres, plantes, prairies…)".