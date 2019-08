Sécheresse: des restrictions d'usage de l'eau toujours en vigueur dans douze communes

La cellule sécheresse du Centre régional de crise de Wallonie s’est réunie ce mercredi pour refaire le point sur les conditions climatiques des dernières semaines et surtout sur leurs conséquences.

Le niveau des nappes souterraines reste faible

"Les précipitations récentes ont eu un impact bénéfique sur le débit des cours d’eau, sur les eaux de surface en général et sur la végétation et les cultures, explique Simon Riguelle, le directeur du centre. Mais le niveau des nappes souterraines reste faible et sous surveillance ".

Des restrictions d’usage de l’eau sont donc toujours en vigueur dans douze communes, principalement dans le Condroz, où des arrêtés de police interdisent par exemple de laver sa voiture ou de remplir sa piscine. C’est le cas à Rochefort, Ciney, Somme-Leuze, Havelange et Hamois dans le namurois, Hotton, Durbuy, Tellin, Nassogne et Gouvy dans le Luxembourg, Clavier et Tinlot en province de Liège.

Consommer avec bon sens et de manière raisonnable

"Par ailleurs, à l’échelle de l’ensemble de la Wallonie, il convient aussi de consommer avec bon sens et de manière raisonnable", rappelle Simon Riguelle.

En outre, la circulation de kayaks est à nouveau autorisée sur certains tronçons de la Lesse, de la Semois, de l’Ourthe et de l’Amblève. Mais la situation est évaluée quotidiennement. Avant de se lancer, il est donc conseillé de consulter le site officiel du Service public de Wallonie.