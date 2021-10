"Bye-Bye, la démocratie ?" Opération spéciale RTBF : Pourquoi et comment ?

Oui, aussi, les inégalités sont devenues invivables dans un système qui affirme, à la base, défendre l’égalité pour tous. Le plein d’argent et les évasions fiscales de certains provoquent des colères et un sentiment profond d’être abandonnés au bord du chemin.

Car oui, une majorité ne veut plus de la démocratie telle qu’elle est mise en place aujourd’hui. Et plus d’un belge sur trois sondés, veut de l’autorité dite "éclairée". Un "bon Poutine" disent certains.

C’est le constat à ce stade. Mais nous voulons aussi ouvrir des perspectives. C’est le deuxième aspect de cette semaine RTBF "Bye-Bye, la démocratie ?". Quelles solutions ? A vous lire dans nos sondages et études : il n’y a pas une solution toute faite, pas plus qu’il n’y aurait de solutions simples dans un monde complexe. Près d’un sur deux parmi vous ne se reconnaît plus dans les possibilités d’agir à son niveau. Les autres, une minorité, mises sur des initiatives citoyennes et d’autres, on le répète, sur un pouvoir fort.

Les plus excités, les forts en gueule et en communication tiennent le haut du pavé, le haut des pages des réseaux sociaux.

Alors le risque qui pointe est celui de la division et des clivages : la vie rurale contre le cœur des métropoles, les générations coupées les unes des autres, les convictions ou les religions exacerbées par les crises et même maintenant – le comble – la fragmentation au travers d’une maladie, qui pourtant frappe sans distinction. J’oubliais, il y a encore les vélos contre les autos…

Alors quoi ? Tout est foutu ? La démocratie est un modèle dépassé, vieillotte, on lui dit bye-bye ? Si on prenait le temps de la réflexion. Et si on se retroussait les manches ? On proposerait des actions, des éléments concrets à mettre en œuvre au lieu de tourner en rond ? Ce qui est un autre grand reproche que l’on peut ressentir.

Cette démocratie tricote et détricote beaucoup avec peu de résultats visibles à vos yeux, impactant directement vos besoins. Pensez à la réforme des pensions, la mobilité, la qualité de l’enseignement et encore le nucléaire ou le RER.

Se poser des questions sur son fonctionnement et dysfonctionnement actuel et puis envisager comment faire vivre cette démocratie et agir ensemble, c’est l’objectif, notre ambition qui se portera à long terme et qui commence cette semaine, en reportages, explications, invités, débats, documentaires et films, interpellations en tv, radio, internet et sur les réseaux sociaux. Le tout à destination des plus jeunes comme des plus expérimentés de la vie.

Aucune conclusion hâtive en ce début de semaine, mais une réflexion empruntée à l’historien français Raymond Aron : "Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c’est qu’elles le veuillent". Et Raymond Aron disait cela en… 1939 !