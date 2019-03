Traverser la Manche en bateau : la nouvelle filière migratoire

« Si on ne se décourage pas, c’est parce qu’on ne voit nos amis passer en Angleterre », confie un jeune Érythréen en repliant sa tente. Malgré la pression policière dénoncée par les associations, entre 350 et 500 migrants vivent toujours à Calais, ville « forteresse », portés par l’espoir de traverser la Manche. « Police is coming ! », crie un jeune Éthiopien en apercevant un fourgon de policiers arriver sur le terrain vague d’une zone industrielle où une centaine de réfugiés viennent de passer la nuit. Il est 8h30 et les forces de l’ordre s’apprêtent à démanteler leur petit campement. « Ils font ça tous les deux jours », commente, las, Mohammed, Pakistanais, regroupant ses affaires dans son petit sac à dos. Dès que les policiers seront partis, comme les autres, il se réinstallera ici. Les policiers « viennent, on revient, et encore et encore… Je ne comprends pas », souffle plus loin un migrant arrivé voici trois mois du sud de l’Afghanistan. « Une routine absurde et une pression constante qui épuise les migrants », dénonce Charlotte de l’association Utopia 56, qui amène des sacs de couchage et des tentes neuves aux migrants. « Une action de police pour éviter la reconstitution de zones de non-droit », explique au contraire le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry.

A Calais, les migrants se cachent dans les sous-bois - © Tous droits réservés Traverser à tout prix avant le Brexit Avec l’imminence du Brexit, la rumeur court que, bientôt, la frontière avec l’Angleterre sera infranchissable. Les migrants deviennent nerveux. Avec les contrôles accrus aux douanes, les tentatives de traverser le tunnel sous la Manche ont nettement diminué. 25.946 migrants ont été découverts dans des camions à la frontière en 2018, contre près du double (50.395) en 2016. De même, 26 barrages ont été érigés par des migrants pour tenter de grimper dans les camions en 2018 contre… 865, deux ans plus tôt. Il faut dire que les alentours du tunnel sous la Manche sont hérissés de murs, de grillages et de barbelés. Les parkings sont fermés à 100 kilomètres à la ronde. Il devient extrêmement difficile de se dissimuler à bord d’un poids lourd. Entre 350 et 500 réfugiés selon les sources vivent actuellement à Calais -majoritairement des hommes, originaires du Soudan, d’Éthiopie, d’Érythrée, d’Afghanistan, d’Irak - et, depuis peu, d’Iran - disséminés dans des petits camps. Les associations leur distribuent de la nourriture, des vêtements, des duvets et leur proposent des soins. L’État a été forcé par la justice d' installer des points d’eau, et distribue des repas depuis presque un an. La préfecture propose par ailleurs des places dans des centres d’accueil. « Trop éloignées de Calais » et « pas adaptées aux personnes qui ne relèvent pas du droit d’asile », affirme Utopia 56. « Un espace de répit », rétorque la préfecture.

Au loin , les migrants aperçoivent les falaises blanches de l'Angleterre - © Tous droits réservés Calais, ton univers impitoyable Depuis le démantèlement, en 2016, du camp de la Lande, où vivaient quelque 10.000 migrants, les autorités s’emploient à empêcher la création d’une nouvelle « Jungle » à Calais et à décourager les tentatives de passage. Récemment, un nouveau mur de 3 mètres de haut a été construit autour de la dernière station d’essence du coin pour empêcher les intrusions de migrants dans des camions. Des grillages ont été installés sous un pont pour les empêcher de s’abriter. Sur le terrain, « les consignes sont de recenser les camps et de les démanteler quotidiennement si possible », affirme Gilles Debove, responsable littoral du syndicat Unité SGP Police. Cette politique permet, selon lui, « de contenir le peu de migrants sur la frontière » en « les décourageant de s’implanter sur le secteur ». « Mais, quand tous les matins, on vient vous déloger à l’aube pour vous relaisser vous réinstaller 30 minutes après au même endroit, ce n’est pas une politique, c’est du harcèlement », dénonce Jean-Claude Lenoir, de l’association Salam. « Les gens sont à bout et mettent encore plus d’énergie pour essayer de passer à tout prix », déplore aussi Christian Salomé, de l’Auberge des Migrants. Pour preuve, selon lui, la hausse des traversées de la Manche sur des petits bateaux : depuis le 1er janvier, la préfecture maritime a déjà comptabilisé 50 traversées ou tentatives de traversée. En 2018 il y au 800 tentatives. Même le soir de Noël. "Ce nouveau type de traversée est sans doute dû à l’imagination des passeurs", analyse François Guennoc, responsable de l’Auberge des Migrants. "Les principaux parkings sont déjà pris par les Kurdes, les Afghans etc. Les Iraniens ont donc inventé un nouveau type de passage, par la Manche, à bord de zodiacs à moteur". La Manche accueille 25% du trafic commercial mondial Ce type de traversée a un coût. De 2000 à 16.000 euros, selon le « service ». Inaccessible pour les réfugiés africains, pauvres d’entre les pauvres. Traverser la Manche, c’est dangereux, comme l’explique Ingrid Parrot, porte-parole de la préfecture de la Manche, qui ne voudrait pas que la mer du Nord devienne le nouveau cimetière de l’Europe. « Les courants sont très forts, et ramènent vers la France. Le trafic est extrêmement dense, avec ¼ du trafic commercial mondial. Des énormes porte-conteneurs de 300 mètres de long croisent dans la Manche, alors vous imaginez une coquille de noix dans ces eaux périlleuses ? » Pour freiner ces traversées, les gendarmes multiplient les patrouilles le long de la côte d’Opale. Les départs se font la nuit, depuis des petites plages discrètes, sur un arc qui va de Calais au sud de Boulogne. Les forces de l’ordre découvrent des canots pneumatiques enterrés dans les dunes, des bidons d’essence, des combinaisons néoprènes, qui témoignent de l’organisation de ces passages par la mer. Déjà, les Belges, en 1914 Quand ils parviennent à traverser la Manche, les migrants échouent sur les plages de Douvres et de Folkestone, dans le sud de l’Angleterre. Bridget Chapman travaille pour le KRAN (Kent Refugee Action Network). Elle déplore la couverture tapageuse accordée par les tabloïds britanniques à cette nouvelle filière de migration. Elle nous emmène au musée de la ville, ou plusieurs tableaux commémorent l’exode des Belges vers l’Angleterre pendant la Première Guerre mondiale.

En 1914, les autorités de Folkestone accueillent des milliers de réfugiés belges - © Tous droits réservés « En 1914, quand l’Allemagne a envahi la Belgique, la population a été chassée du pays. Les Belges ont cherché refuge en Angleterre. En quelques mois, la Grande-Bretagne a accueilli 250.000 personnes de Belgique. Ils arrivaient par petits bateaux. Sur ce tableau, on voit les notables de la ville les accueillir. Au plus fort de la crise, 90.000 Belges sont arrivés à Folkestone en une seule journée ! A l’époque, on a accueilli 90.000 personnes en un jour, et aujourd’hui 400 personnes sont arrivées par bateau en 4 mois, et on parle de crise nationale ! Je parlerais, moi, de profonde crise morale. » Au Royaume-Uni comme dans le reste de l’Europe, la question migratoire divise violemment les Britanniques. C’est le sentiment « d’être envahis » qui a en partie provoqué la volonté de quitter l’Union européenne.