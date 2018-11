Affaiblie, Theresa May maintient le cap: "Nous quitterons l'UE le 29 mars 2019"

Confrontée à la demande d'un vote de défiance venu de son propre Parti conservateur, la cheffe de gouvernement britannique s'exprimait ce soir face aux journalistes, suite à l'annonce d'un projet d'accord sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Elle s'est dit "convaincue que la voie choisie sur le Brexit est la bonne."

Lors de cette conférence de presse organisée, ce soir depuis sa résidence londonienne du 10 Downing Street, elle a été claire et maintient le cap: "Nous quitterons (l'Union européenne) le 29 mars 2019", a poursuivi Theresa May, estimant que son accord garantirait un grand avenir au Royaume-Uni.

"Mon approche est claire: donner la priorité aux intérêts nationaux. Il ne s'agit pas d'intérêts partisans, ni même d'intérêts politiques personnels de ma part. Je ne juge pas les actes de certains de mes collègues qui ont décidé de quitter le gouvernement".

"Je crois, avec chaque fibre de mon être, que le chemin que j'ai suivi est le meilleur pour mon pays", a déclaré Mme May, affirmant qu'elle agissait dans l'intérêt national et continuerait de le faire, après avoir essuyé la démission de quatre membres de son gouvernement dans la journée. "Vais-je mener ce projet à bien ? La réponse est oui", a déclaré la Première ministre britannique. Elle va même plus loin en affirmant: "Exclure l'organisation d'un second référendum".

L'accord sur le Brexit négocié par Theresa May a provoqué aujourd'hui une crise politique à Londres, avec la démission de plusieurs ministres et le déclenchement par les députés conservateurs eurosceptiques d'une procédure en vue d'un vote de défiance.

Un vote sur une motion de censure peut être programmé si 15% au minimum des parlementaires tories — donc issus du Parti conservateur de Theresa May —, soit 48 dans la configuration actuelle, adressent au président du "comité 1922" du Parti conservateur des lettres demandant un vote sur la confiance.

"May n'a plus aucune autorité"

Theresa May a besoin des voix de 320 députés sur 650 pour faire adopter son accord. Selon les calculs de médias britanniques, il manquerait environ 80 voix au gouvernement pour faire adopter le texte (d'ici quelques semaines), ce qui l'obligerait à compter sur le soutien d'au moins une partie de l'opposition travailliste pour surmonter cet obstacle incontournable.

Or, le Labour a estimé jeudi, après la démission de Dominic Raab, ministre chargé du Brexit, que le gouvernement était "en train de s'effondrer" et que Theresa May n'avait "plus aucune autorité". "Le gouvernement se délite sous nos yeux, car pour la deuxième fois, un secrétaire au Brexit refuse de soutenir le plan de départ de l'UE de la Première ministre", a déclaré Jon Trickett, membre de la garde rapprochée du chef de file des travaillistes, Jeremy Corbyn.

"Theresa May (...) est de toute évidence incapable d'accoucher d'un accord de Brexit qui recueille ne serait-ce que le soutien de son gouvernement — sans parler du Parlement et de la population britannique", a-t-il ajouté.

Le seul soutien sur lequel la Première ministre semble pouvoir compter est celui des autres dirigeants européens, qui ont prévu de se réunir en sommet extraordinaire le 25 novembre pour entériner le projet d'accord, a confirmé jeudi matin le président du Conseil européen, Donald Tusk.

Le dossier du "Brexit" a dominé la journée sur la quasi-totalité des marchés, faisant chuter la livre, baisser les rendements obligataires et monter la volatilité.