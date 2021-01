Pas plus de 300 euros de shopping ou plus de 200 cigarettes : voici ce que vous pouvez ramener du Royaume-Uni

La sortie de l’Union européenne a quelques conséquences sur ce que vous pouvez ramener de l’outre-Manche en Belgique. Le SPF Finances le rappelle dans un document en ligne. Et c’est appliqué dès ce 1er janvier : les agents douaniers mettent la priorité sur les limites à l’importation de marchandise.

4 litres de vin maximum

Pas plus de 200 cigarettes, ou 50 cigares ou 250 grammes de tabac à fumer dans vos valises. Concernant l’alcool pas plus de 4 litres de vin, 16 litres de bière et 1 litre de spiritueux de plus de 22% ou 2 litres pour les moins de 22% d’alcool.

Pas plus de 300 € de shopping

Concernant le shopping, pas plus de 300 euros de marchandise pour les passagers de train. Si vous avez acheté pour un plus grand montant, vous devez le déclarer.

Chemin rouge : à déclarer

Pour déclarer ces marchandises, regardez sous vos pieds. Des stickers ont été collés sur le sol de la gare de Bruxelles-midi pour indiquer le chemin à suivre. Vous devez choisir la sortie "rouge", si vous avez de la marchandise à déclarer et donc des taxes à payer.

Si vous passez par le chemin "vert" qui signifie "rien à déclarer", vous risquez de vous faire contrôler. Vous serez alors amené dans un local à part où les douaniers vous poseront quelques questions sur le contenu de vos valises.

Si vous avez davantage de marchandises que ce qui est autorisé, vous devrez payer une amende en plus des taxes sur vos marchandises. Et le SPF Finances prévient : même si c’est le 1er jour de l’an et le 1er jour de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, il n’y a pas de période de tolérance.

À terme, la sortie des quais de l’Eurostar de la gare de Bruxelles-midi devrait s’équiper d’un chemin plus clair que de simples stickers sur le sol avec notamment des panneaux comme dans les aéroports.

Pas de peau de reptile ni de contrefaçon

Si la priorité est mise sur les limites à l’importation, les questions des agents douaniers peuvent aussi porter sur certains types de produit : les espèces animales et végétales rares, les contrefaçons et l’argent en liquide que vous pouvez avoir sur vous. Petit topo :

Pas plus de 10.000 euros en liquide

Pas de vêtements qui imitent les marques

la liste complète ici). Pas de peaux de reptiles, de félin, pas de coraux, d’animaux empaillés sans licence d’exportation, etc. ().

Enfin, pour les personnes qui voyagent avec leur animal de compagnie, il s’agit d’avoir un passeport pour lui aussi. Car oui, la Douane regarde s’il est en ordre de vaccination.