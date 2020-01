Pour la dernière fois, les Britanniques se sont réveillés vendredi en étant citoyens de l'Union européenne, et les titres de la presse reflétaient l'enthousiasme des partisans du Brexit comme l'appréhension de ceux qui voulaient rester dans l'UE.

Le titre surmontait une carte de la Grande-Bretagne formée de unes du journal pendant les 43 mois qui se sont écoulés depuis le référendum de juin 2016. Cette période a vu arriver et passer trois dates-limites pour le Brexit, avant que le Parlement britannique ne ratifie finalement l'accord de divorce.

"Oui, on l'a fait!", proclamait le Daily Express, un tabloïd qui a fait ardemment campagne pour la séparation.

"Our time has come": que dit la presse britannique en ce "Brexit day" ? - © Tous droits réservés

"Une nouvelle aube pour la Grande-Bretagne", titrait un autre tabloïd pro-Brexit, le Daily Mail. "A 11 heures ce soir notre fière nation quitte finalement l'UE - toujours amie avec l'Europe, mais libre et de nouveau indépendante après 47 ans".

"Our time has come": que dit la presse britannique en ce "Brexit day" ? - © Tous droits réservés

Le quotidien de gauche The Guardian exprimait sa préférence pro-UE, titrant "Petite île" et décrivant le Brexit comme "le plus grand pari depuis une génération".

Le Times publiait sur sa une un article de Boris Johnson dans lequel le Premier ministre pro-Brexit développe ses idées sur l'accord de libre échange qu'il souhaite à présent conclure avec l'UE, sur le modèle d'un récent accord entre le bloc européen et le Canada. "Le Premier ministre veut un accord commercial avec Bruxelles dans le genre de celui avec le Canada", écrivait le Times.

Pour le Financial Times, "la Grande-Bretagne tire sa révérence et quitte l'UE avec un mélange d'optimisme et de regret".