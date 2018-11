Brexit: un projet d'accord conclu entre Londres et l'Union européenne

Les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni se sont mis d'accord sur un texte "technique" réglant la question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, rapporte ce mardi la chaîne de télévision publique irlandaise RTE. La question de cette frontière était l'un des principaux obstacles des négociations entre l'Europe et le Royaume-Uni. L'accord sur le texte est intervenu lundi soir, ajoute la RTE, précisant qu'il a été transmis à Londres. Cette mouture est, selon les deux sources "informées", "aussi solide que possible" mais il serait incorrect d'en conclure que les négociations sur le Brexit sont "terminées".

L'accord inclut la "clause de sauvegarde" (backstop) qui va prendre la forme d'un accord douanier temporaire pour l'ensemble du Royaume-Uni, avec des mesures spécifiques pour l'Irlande du Nord qui restera plus en phase avec les réglementations du marché unique que le reste du Royaume-Uni. Selon ces sources, un mécanisme de garantie est prévu pour éviter le retour à une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord.

Le Brexit bientôt finalisé?

Downing Street confirme que la Première ministre britannique Theresa May réunira demain à 14h ses principaux ministres au sujet du Brexit en vue de signer "l'accord de divorce" négocié à Bruxelles. Mais dès ce soir, les ministres sont convoqués un par un au 10, Downing Street. Ils recevront une copie du texte d'accord.

Selon la BBC, les ambassadeurs des 27 pays européens devraient se rencontrer demain soir à Bruxelles (initialement pour parler de l'option "No Deal" mais le thème de la réunion devrait étant donné l'avancée des négociations). La BBC évoque aussi un sommet européen lundi prochain, toujours à Bruxelles.

Par ailleurs, selon la spécialiste du Brexit du Guardian, la Chambre de commerce britannique ou encore le CBI (la principale organisation d'entrepreneurs britanniques) ont été conviés pour être informés du contenu de l'accord sur le Brexit.

Un responsable européen a confirmé qu'il existait une position commune entre les négociateurs des deux parties après les discussions menées à Bruxelles.