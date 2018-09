Brexit: l'UE appelle Londres à "retravailler" sa position, Theresa May réplique

Le président du Conseil européen Donald Tusk a appelé mercredi Londres à "retravailler" ses propositions pour débloquer les négociations sur le Brexit, entrées dans leur dernière ligne droite, avant l'ouverture d'un sommet européen en Autriche.

La rencontre informelle entre les dirigeants européens à Salzbourg (Autriche), sans décisions prévues, doit aussi marquer la fin du "jeu des reproches" entre capitales sur le dossier brûlant des migrations, a espéré M. Tusk devant la presse.

La question migratoire sera le plat de résistance d'un dîner de travail mercredi soir, avant que l'occasion ne soit donnée à la Première ministre britannique Theresa May d'exposer sa vision pour éviter un "retrait chaotique" du Royaume-Uni fin mars 2019.

Les dirigeants des 27 attendront ensuite un déjeuner jeudi, sans Mme May, pour peaufiner leur propre position. M. Tusk a déjà annoncé qu'il proposerait un sommet européen supplémentaire à "la mi-novembre", en plus de celui du 18 octobre initialement censé boucler les tractations.

Il a salué une "évolution positive" de la position britannique, mais sur "la question irlandaise ou le cadre de la coopération économique future, les propositions du Royaume-Uni devront être retravaillées", a-t-il prôné.

Pour May, c'est à l'UE de faire "évoluer sa position"

Car si Londres et Bruxelles ont trouvé des compromis sur la plupart des sujets liés au divorce, notamment sur son règlement financier, ils continuent buter sur certains points, principalement le sort de la frontière irlandaise. Mais pour Theresa May, c'est à l'UE de s'adapter.

"Si nous voulons parvenir à une conclusion réussie, alors, tout comme le Royaume-Uni a fait évoluer sa position, l'UE devra aussi faire évoluer sa position", a-t-elle déclaré devant la presse à son arrivée à un dîner avec ses homologues européens en Autriche.

Les deux parties sont d'accord pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais Londres conteste les termes du "filet de sécurité" ("backstop") réclamé par l'UE pour garantir ce résultat.

La solution préconisée par les 27 - qui prévoit le maintien de l'Irlande du Nord dans l'union douanière faute d'une autre solution satisfaisante - est "inacceptable" pour Londres car elle aboutirait à ses yeux à une frontière de fait entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

"Nous sommes prêts à améliorer cette proposition", a toutefois concédé mardi le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, souhaitant "dédramatiser" le sujet.

Si les négociations échouent, "ce serait difficile pour l'Europe, mais ce serait terrible pour le Royaume-Uni", a prévenu de son côté le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Nous partirons en mars 2019

Quoi qu'il en soit, la Première ministre britannique en a profité pour rappeler que le Royaume-Uni allait de toute façon sortir de l'UE l'année prochaine : "Les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne et nous partirons le 29 mars 2019". Theresa May également précisé que le gouvernement britannique n'acceptera jamais l'organisation d'un deuxième référendum, appelant ses opposants du Parti travailliste à exclure eux aussi l'hypothèse d'un second référendum.

En plus du Brexit, les dirigeants européens ont également parlé du dossier de la migration :