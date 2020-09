"Que faire en cas de symptôme? " Et la garderie? La cantine?" : toutes les réponses à vos questions sur la rentrée scolaire au temps du coronavirus

Particulière car certains n'ont plus mis les pieds dans leur classe depuis près de six mois, parce qu'elle sera sous haute vigilance, avec des masques, du gel, des précautions, mais comme toutes les autres, parce que finalement, les enfants auront bien cours cinq jours par semaine , qu'ils pourront retrouver tous leurs camarades, et parler et jouer avec eux dans la cour de récréation.

Tadam! Ce début septembre 2020, c'est une rentrée à la fois particulière, et en même temps comme toutes les autres, qui attend les enfants des écoles maternelles, primaires et secondaires de notre pays.

1°) Avant la rentrée: les écoles sont-elles prêtes ? Les conditions sont-elles sûres ?

La situation sanitaire est-elle suffisamment sûre ? N'est-il pas risqué d'envoyer mon enfant à l'école?

Pierre Smeester, infectiologue, pédiatre à l’Hôpital des enfants Reine Fabiola (HUDERF) et membre de la task force pédiatrique relativise le risque. "Le risque lié au coronavirus pour les enfants est négligeable d’un point de vue statistique et nettement inférieur à tous les autres risques que les enfants courent en permanence et de tous temps : le risque de contracter une méningite, un cancer infantile, ou même de tomber à vélo en traversant la rue. On a l’expérience de deux mois de retour à l’école en mai et juin qui se sont bien passés et ont suscité très peu de cas de COVID-19 chez les enfants, tout comme les camps scouts de cet été. Par ailleurs, à l’hôpital des enfants, nous n’avons plus eu d’enfants malades du coronavirus depuis plusieurs mois", conclut-il.

Les conditions d'hygiène dans les écoles sont-elles suffisantes?

Les directions ont eu du temps pour préparer la rentrée et prévoir toutes les précautions en matière d'hygiène. Certaines sont allées plus loin et ont procédé à une désinfection complète, comme dans l'école de Jean, à Pepinster. Dans d'autres communes, comme à Ans, c'est tout le personnel qui a été testé avant la rentrée.

Comment mettre à niveau les élèves qui n'ont plus fréquenté les cours depuis 6 mois?

Ses parents avaient peur et Marie n'a pas fréquenté les cours qui avaient repris en mai. C’est un des défis des enseignants. Il ne sera probablement pas possible de tout récupérer. Les professeurs devront d'abord faire un diagnostic, identifier les éventuelles difficultés et les éventuels retards pour chaque élève.

Des cours supplémentaires pour organiser les remédiations doivent être mis en place mais tant pis pour ce qui n’a pas été vu : on ne reviendra pas en arrière. "Priorité aux matières essentielles": les écoles doivent donc d’ores et déjà faire un tri, dans les matières, entre ce qui paraît essentiel et ce dont on peut éventuellement faire l’économie.