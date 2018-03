Pourquoi la disparition du bidet est un drame écologique

Il était présent dans toutes les salles de bains jusqu’aux années soixante. Avec l’arrivée du papier toilette, le bidet est tombé aux oubliettes. Aujourd'hui, on ne se souvient même plus de son utilité. Pourtant, cet appareil sanitaire est plus hygiénique et bien plus écologique que le papier.

Mais voilà, avec l’arrivée massive du papier toilette dans les années soixante, le bidet a perdu son utilité. D’ailleurs, que fait-on lorsqu’on doit rénover un vieil appartement ou une ancienne maison ? Oui, on vire le bidet ! A la place, on installe généralement une douche, appareil sanitaire incontournable dans les salles de bains.

Le papier toilette, un fléau pour l’environnement

Le papier toilette participe à la déforestation - © Tous droits réservés

Tout n’est cependant pas perdu… Le come-back du bidet, on en parle de plus en plus aux Etats-Unis où l’appareil sanitaire n’a pourtant jamais fait partie de la culture locale. Mais à l’heure où on cherche à diminuer notre impact environnemental, le bidet se présente comme un allié incontournable. En plus d’être hygiénique, il permet de réduire drastiquement notre utilisation de papier toilette.

Ces carrés de papier qu'on utilise plusieurs fois par jour participent à la déforestation. Chaque année, dix millions d’arbres seraient abattus pour fournir la demande mondiale de papier toilette, soit 27.000 arbres par jour.

En plus du coût environnemental, il y aussi l’aspect financier. En fonction du type de papier acheté, chaque habitant dépense en moyenne entre 20 et 90 euros par an pour sortir du WC avec un air satisfait !