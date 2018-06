Les aires d'autoroutes wallonnes s'améliorent mais pas partout

Nous commençons notre périple par la zone frontière d'Hensies sur la E19/A7. D'emblée les indications nous paraissent lacunaires... pourtant une aire de parking de 20 000 m2 vient d'être aménagée... Sur le portail de la Wallonie, une communication datant de juillet 2017, annonçait la création d'un bâtiment d'accueil pour touristes "La Maison de Wallonie". Nous avons cherché mais nous n'avons pas trouvé...! Une cafétéria orientée produits locaux? Non, juste une petite restauration basique gérée par Texaco. Des douches et des toilettes ouvertes 24h sur 24.

En fait, on attend que les Français bougent de leur côté

"En février 2014, une convention a été signée avec la France où chacune des parties s’est engagée à aménager l’ensemble de l’aire se situant à l’entrée de son territoire. La Wallonie a donc accompli sa part en réhabilitant entièrement le côté sud, pour entrer en Belgique. C’est à présent à la France d’aménager le côté nord, une étude d’aménagement est actuellement en cours par leurs services" ... C'était en juillet 2017... On attend toujours.

Nous quittons l'aire d'Hensies, il nous faudra faire sept km avant de trouver une véritable station service digne de ce nom : L'aire de Saint- Ghislain. Ici tout est neuf, une épicerie, le café à deux euros, des toilettes payantes à 50 centimes et un restaurant qui propose des plats à partir de cinq euros. Sur le parking, les pique-niqueurs nous font le topo : beau, propre mais un peu cher.

Étape suivante vers Mons : l'aire du Bois du Gard. Les accès ont été rénovés par la SOFICO mais c'est à peu près tout. Le reste dépend de l'exploitant du lieu. L'aspect extérieur est peu engageant d'ailleurs peu fréquenté. A l'intérieur une friterie-snack et un distributeur de café à 1,20 euros. Les toilettes sont annoncées à 40 cents et dans une propreté toute relative.

En sortant du Hainaut vers Bruxelles, les automobilistes sont ravis de trouver l'aire de Nivelles. Rien ne manque et l'infrastructure est suffisamment grande pour ne pas se marcher sur les pieds. 500 automobilistes s'y arrêtent chaque jour pour se restaurer ou shopper. Ici on propose une restauration plus complète à partir de 5,45 euros. Et si tu achètes au shop, tu reçois un code-barre pour les toilettes gratuites.

Petit comparatif :

Nivelles Bois du Guard Saint-Ghislain Hensies Café distributeur 1,70 1,20 2,00 Repas à partir de 5,45 2,50 (frites) 5 (salade) 2,50 (frites) Toilettes 0,50 (gratuit si shop) 0,40 0,50 0,50

Le bilan n'est pas si négatif que cela mais, variable selon que l'aire est privatisée ou non. Quoi qu'il en soit, l'état général des aires d'autoroutes wallonnes s'améliore. La Sofico fait son job mais malheureusement, elle n'est pas toujours suivie par les privés qui exploitent les lieux.