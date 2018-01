Le bon réflexe pour vos voyages, c'est de vous inscrire avant de partir

Depuis la création du site Travellers Online par les Affaires étrangères, 328.269 Belges ont déjà fait usage de la plateforme, selon un bilan dressé par un porte-parole. En juillet de l'année dernière, le SPF comptabilisait 237.252 personnes enregistrées.

L'inscription au site travellersonline.diplomatie.be, actif depuis juillet 2015, est gratuite et la procédure relativement simple.

Les utilisateurs doivent d'abord se créer un compte, puis compléter leurs données de voyage et indiquer les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence.

Dans une telle situation, le SPF Affaires étrangères et les ambassades ou consulats peuvent dès lors rapidement apporter une assistance et prévenir les proches.

Deux semaines après le retour de la personne inscrite, ses données sont à nouveau effacées.

Les citoyens s'inscrivent le plus souvent pour :

la Turquie (44.277 enregistrements), l'Egypte (17.718) l'Espagne (17.104) Etats-Unis (15.282) la France (14.596) le Maroc (13.442) la Thaïlande (12.629) l'Indonésie (10.025) la Grèce (8.724) l'Italie (6.439).

En juillet de l'année dernière, la Turquie et l'Egypte étaient également en tête, avec respectivement 37.439 et 12.371 enregistrements. Venaient ensuite la France (12.257), l'Espagne (10.772), les Etats-Unis (10.586) et le Maroc (10.181).



