La police déconseille de venir à Bruxelles en voiture ce mardi, actions possibles sur le ring

Suite à la manifestation annoncée de taxis, de gros embarras de circulation sont attendus ce mardi dès 5h du matin aux différentes voies d'accès menant à Bruxelles, prévient la police de Bruxelles.

Les taxis ont prévu de se rassembler à 5h30, ils se mettront ensuite en route en cortège vers 6h30. Ils menacent de bloquer les différentes voies d'accès menant à la capitale.

Des obstacles temporaires à la circulation sont possibles sur le ring de Bruxelles (R0) ou sur les entrées et sorties, mais aussi sur l'avenue Charles-Quint, le rond-point Schuman, le plateau du Heysel et en direction de l'aéroport national.

Les transports publics de surface (bus et trams) pourront également être affectés par cette action. Le métro et le train rouleront quant à eux normalement. Pour plus d'informations, consultez les sites de la STIB, De Lijn et SNCB.

Les taxis manifestent contre le nouveau plan de transport rémunéré que la Région bruxelloise, et son ministre de la Mobilité, veulent mettre en place.

Une autre manifestation...

Une autre manifestation (de Kurdes) est prévue à 13h30 avec pour point de départ la gare du Nord. Le cortège empruntera le boulevard du Jardin Botanique, le boulevard Pacheco, la cathédrale Saints-Michel et Gudule, la place et la rue du Congrès, la place Madou, la rue Joseph II, la rue du Belliard, l'avenue Joyeuse Entrée et la petite rue de la Loi près de Schuman.

L’arrivée est prévue vers 15h30. Il est demandé d'éviter ces alentours en voiture.