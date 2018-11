La filière Louisa 100% belge... de la pomme de terre aux chips

Louisa est une belle pomme de terre ronde créée en Belgique, au centre de recherche agricole de Libramont, par des techniques de sélection classique de croisement. Ses principaux atouts sont un très bon rendement, une régularité du calibre, une excellente coloration à la friture, une bonne aptitude à la conservation et une bonne résistance au mildiou du feuillage. Et donc, Louisa qui a été inscrite comme nouvelle variété en 2017, est d'office beaucoup plus intéressante sur le plan écologique puisqu'elle demande moins de traitements fongicides et peut être cultivée en production conventionnelle et biologique.

Louisa est suffisamment performante pour intéresser l'industrie et en particulier une entreprise belge bien connue fabricant de chips de la marque Crocky... elle vient de signer un partenariat avec le secteur pour acheter toute la production future de Louisa.

Crocky c'est 125 000 tonnes de pommes de terre par an, 1,5 millions de paquets de chips par jour... c'est dire si il y a du potentiel pour les futurs producteurs de la Louisa!

Aujourd’hui, Louisa est cultivée par quatre agriculteurs, sur une superficie de 5,5 hectares, dont 2,5 pour la production de semences et trois pour la consommation, mais dans un futur proche, les fermiers, intéressés par les débouchés prometteurs pourront se procurer les plans de Louisa, désormais à maturité.

Quand au consommateur, rien ne changera, le goût reste constant, c'est d'ailleurs un leitmotiv pour la marque de chips : pas de mauvaise surprise! Par contre, la pomme de terre Louisa apporte sa plus-value en terme écologique et locale puisqu'elle ne sortira pas du territoire pour être cultivée et transformée. Cocorico!