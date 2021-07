Inondations de la mi-juillet : la liste des aides accessibles aux personnes sinistrées

Lesdont l’activité est touchée par les inondations peuvent demander, la société wallonne de financement et de garantie des PME, en attendant d’être indemnisés par leur compagnie d’assurances. L’avance ne peut pas dépasser 75% du montant réclamé à l’assureur. Cette avance a une durée de deux ans mais peut-être prolongée et n’est pas accessible aux entreprises en difficulté financière, en faillite, en cessation d’activités ou en liquidation avant les inondations. Elles doivent par ailleurs être en ordre d’assurance. Les démarches sont précisées sur le site de la Sowalfin ici . Un mécanisme similaire existe pour les entreprises de plus grande taille.