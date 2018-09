H&M sort une ligne de vêtements pour chiens

Cet automne, en entrant dans une boutique H&M, vous trouverez, nichée entre une parka homme et un col roulé pour femme, une collection particulière dédiée aux canidés.

En partenariat avec la marque italienne Moschino, H&M a décidé de se lancer un nouveau défi en attirant une nouvelle clientèle... les chiens. Une première pour la maison suédoise.

Un sweatshirt et un manteau XXS, griffé Jeremy Scott

L'annonce de la collaboration entre H&M et la marque de luxe italienne avait agité le monde de la mode. Mais l'information, sur Instagram, concernant cette collection, en édition limitée, baptisée "Pet Wear", fait encore plus de bruit. Sur le compte Instagram de la maison italienne, des images d'un sweatshirt à capuche et d'un manteau XXS portés par un Yorkshire ont été diffusées. Le créateur et directeur artistique de Moschino, Jeremy Scott, propose une capsule canine aux imprimés et aux couleurs fantaisies, tout comme la collection de prêt-à-porter (pour humains).