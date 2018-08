Guêpes ou frelons: comment les distinguer?

Cela pourrait paraitre simple et pourtant il n'est pas toujours aisé de faire la différence entre une guêpe, un frelon et un frelon asiatique... Surtout qu'ils ont tous un point commun, ils piquent !

Les frelons

Très semblables aux guêpes, les frelons s'en différencient par leur taille moyenne de 30 mm. Plus velues que les guêpes, leur abdomen est bariolé jaune et noir. Leurs antennes sont plus courtes que celles des guêpes, et leurs pattes sont de couleur marron. Leurs piqûres sont particulièrement douloureuses et la quantité de venin inoculée peut rendre l'insecte dangereux notamment en cas de piqûres multiples ou d'allergie. Cependant, celui-ci n'attaque qu'en dernier recours, lorsqu'il se sent attaqué.