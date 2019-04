Comment l'hygiène de vie influence la qualité de votre santé

Dans son nouveau livre, le docteur Frédéric Saldmann développe l'idée que le corps humain est capable de se défendre, de se protéger et même de guérir tout seul. "Il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'autoguérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier, pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir".

"En fait, on s'est aperçu que quand on se serre la main, on se transfère tout simplement en même temps les virus, et comme une personne met deux fois par heure les mains à la bouche, vous imaginez qu'en gros les germes fécaux qui étaient sur la main d'une personne, on les retrouve dans sa bouche puisqu'une personne sur deux sort des toilettes sans se laver les mains", explique l'auteur de plusieurs best-sellers, comme "Le Meilleur Médicament, c'est vous !" ou encore "Votre santé sans risque".

Si vous croisez ce médecin, nutritionniste et cardiologue, n'espérez pas qu'il vous serre la main. "Certainement pas. Regardez par exemple au Japon, quand ils ont une épidémie de gastro-entérite, il y a très peu de cas parce qu'ils s'inclinent, ils joignent les mains et c'est une façon de se dire bonjour. Aux États-Unis, c'est une sorte d'accolade, mais on ne se serre toujours pas la main", s'en défend-il.

Plus de trois millions de lecteurs ont déjà suivi ses conseils d'alimentation et d'hygiène. Il y a quelques mois, le docteur Frédéric Saldmann a publié nouveau livre, intitulé "Vital !", dans lequel il distille ses recommandations pour rester en bonne santé.

Manger moins pour se sentir mieux

Le docteur fourni également plus d'informations concernant les bienfaits d'attendre un peu avant de manger lorsque l'on ressent la faim. "On s'est aperçu à propos de la faim que si on tient 20 minutes en ayant faim, on se fait un bien fou parce que quand on a faim, on sécrète de la ghréline, l'hormone de l'appétit", explique-t-il.

"Cette même ghréline stimule l'autophagie, une sorte de cure de détox express pour éliminer nos cellules mal formées, malades ou mortes qui peuvent générer des maladies. En plus, elle booste l'hormone de croissance, une hormone anti-vieillissement. Donc, accepter un peu d'avoir faim, c'est formidable". Buvez beaucoup, bien s'hydrater, prendre du thé ou du café sans sucre, de l'eau. En s'hydratant bien, ça suffit".

Frédéric Saldmann va même plus loin en allant à l'encontre des grandes règles nutritionnelles, à savoir que le petit déjeuner doit être le repas le plus important de la journée et qu'il faut absolument bien manger le matin. "Je mets les pieds dans le plat. C'est vrai pour les enfants et les adolescents, mais pour nous qui avons arrêté notre croissance, ce n'est plus la peine".

Il détaille ainsi ce qu'est le jeûne séquentiel. "Pendant 14 heures tous les jours, on s'hydrate bien, mais on ne mange pas. Quand on fait ce type de jeûne, on renforce son ADN, on fait moins d'erreurs de copie, le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatismes. Et à ce moment-là, c'est comme si on luttait contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer.

De là à affirmer que manger est mauvais pour la santé et que cela nous tue à petit feu? "On ne peut pas vivre sans manger, ça, je peux vous le dire. Mais tentez de prendre deux repas par jour au lieu de trois et écoutez avec bon sens les signaux de votre corps."

Vivre jusque 120 ans?

Frédéric Saldmann avance également le fait que toute mort avant 120 ans est prématurée et qu'en écoutant mieux son corps, nous pourrions vivre jusqu'à cet âge.

"On est prévu pour vivre 120 ans. Simplement, c'est du boulot", nuance-t-il. "Si vous faites tous les jours 30 minutes d'exercice physique sans vous arrêter, vous baissez de 40% cancers, Alzheimer, maladies cardiovasculaires. C'est énorme !"

Frédéric Saldmann se défend toutefois de se trouver dans une position de méfiance envers la médecine traditionnelle et les traitements médicamenteux préconisés par ses confrères. "Je travaille comme médecin à l'hôpital et je ne prescris des médicaments que quand je n'ai vraiment pas le choix", précise-t-il.

"Je pratique une médecine très classique, simplement en utilisant au maximum toutes les ressources et simplement en veillant à ce qu'il y ait une activité physique, même sexuelle. Vous savez, 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes comme pour les femmes".

Et de conclure, "ce n'est donc pas triste de vivre plus longtemps, au contraire. Le bonheur, une sexualité épanouie, l'exercice physique, tout ça va faire que la vie va être formidable à vivre et je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine".