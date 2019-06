Comment bien trouver le sommeil en période de chaleur ?

Avec plus de 35° annoncés la semaine prochaine, la chaleur va s’installer sur notre pays et cela aura des conséquences sur notre corps, notamment la nuit.

Se retourner dans un sens, puis dans un autre, regarder le plafond en sueur, chercher un peu de fraîcheur et voir les heures qui défilent… Lorsqu’il fait chaud, trouver le sommeil peut se révéler compliqué. Ventilateur au pied du lit, fenêtres ouvertes, tenues plus légères, chacun à sa propre astuce pour tenter de gérer la chaleur.

"Je pense qu’il est très raisonnable de prendre une douche, à 2-3 degrés plus fraîche que d’habitude, sans se sécher. Le ventilateur peut-être utile mais il faut faire très attention lorsque l’on met le ventilateur directement sur son corps, on risque un chaud-froid", conseille le Docteur Sabine Dethioux.

"Ouvrir au maximum tout ce qui est portes et fenêtres pour créer un courant d’air à la tombée de la nuit, lorsque la température du jour diminue", rajoute également Anaël Heslouin, pharmacienne. "Ce qui fonctionne très bien également, c’est une brume d’eau que l’on peut poser sur sa table de nuit pour se rafraîchir le visage juste avant d’aller dormir ou lorsque l’on se réveille".

Le corps refroidit moins vite

Pour un sommeil idéal, la température de votre chambre doit osciller entre 18 et 20 degrés. Pas simple en pleine canicule car même si vous arrivez à fermer l’œil, les chances que vous dormiez mal sont importantes.

"Notre corps est censé se refroidir un petit peu, d’un demi à un degré. Avec la chaleur, on ne refroidit pas aussi vite et donc notre sommeil est moins bon car la température de notre corps est plus élevée" précise le Dr Sabine Dethioux. Au bout de quelques journées, votre corps devrait finir par s’habituer à ces températures élevées. Il faudra toutefois continuer à bien vous hydrater, de jour comme de nuit.