CEO de l'aéroport de Charleroi, Jean-Jacques Cloquet décompresse grâce à... ses 600 schtroumpfs

A 57 ans, Jean-Jacques Cloquet est un homme fort occupé. Debout à 4h30 du matin, sa journée dépasse largement le temps de travail règlementaire. L'aéroport de Charleroi et ses projets d'extension et depuis peu la présidence des Lacs de l'Eau d'Heure où tout est à réorganiser, tout cela occupe le plus clair de son temps, au grand dam de sa famille... Mais depuis toujours, Jean-Jacques Cloquet a une passion qui l'aide à décompresser...

Une collection de plus de 600 schtroumpfs

Lorsqu'il nous reçoit chez lui, les petits bonhommes bleus ont envahi toutes les surfaces planes du salon et de la salle à manger, on a dressé des mange-debout dans la véranda tant y en a! Jean-Jacques Cloquet nous fait la visite au détail et s'émerveille à chaque station, chaque famille : la schroumpfette déclinée dans tous les métiers ou les activités sportives, les bébés schtroumpfs, la coupe du monde 2018, les schtroumpfs gourmands en mode frites ou hamburger, et puis le début de la collection : le numéro 1 : le grand schtroumpf qui date de 1960...

Une collection estimée par son propriétaire entre 15 et 20 milles euros

Muni du dernier catalogue annuel, nous faisons le tour avec lui. "Celui-là , il vaut... 70 euros..." ! Oups ! Et vous les avez achetés ce prix là ??? "non... quand je les achète au moment de leur sortie, ils coûte entre 3,50 et 5 euros. Et pour les plus anciens, j'investis maximum 50 euros, si la figurine coûte plus cher, je renonce ... mais aujourd'hui il ne m'en manque plus qu'un seul!" le schtroumpf au cornet vert numéroté : 20.219 !

Avis aux candidats collectionneurs, si vous avez ce schtroumpf en double, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on transmettra !