1Toit2Ages propose deux solutions pour "koter" autrement

Les kots communautaires ne vous intéressent pas mais vous préférez un logement économique? Vous êtes tenté par l'intergénérationnel: côtoyer voire, rendre service à un senior pendant votre cursus et gagner sur le prix du logement? Voici deux formules que propose l'ASBL 1Toit2Ages à la fois en Wallonie et à Bruxelles.

Une formule "services": l'étudiant rend service à la personne âgée à raison de cinq heures par semaine mais ne paie que 180 euros par mois. La seconde formule est plus "classique", on parle d'une "indemnité d'occupation" de 300 euros par mois. L'idée est que chacun s'y retrouve...

La personne âgée se sent plus rassurée, moins seule et bénéficie d'un complément de revenu. L'étudiant, lui, trouve un logement économique, propice à la réussite de ses études et qui sait fait une belle rencontre!

1Toit2Ages créée en 2009, est validée par les universités et hautes écoles, voire certaines mutualités qui voient cela d'un très bon œil! L'association organise la rencontre entre senior et étudiant, assure les entretiens préliminaires ainsi que le suivi lorsque l'affaire est engagée. Elle offre aussi les garanties en cas de soucis entre les deux générations... Une convention d'hébergement sera signée entre les deux "partenaires" qui la rédigent ensemble...

Le senior et l'étudiant devront s'acquitter d'une cotisation annuelle de 250 euros. Mais l'un dans l'autre, tous deux s'y retrouveront très vite.