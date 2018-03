Baromètre politique: 7 flamands sur 10 en faveur des visites domiciliaires

A la question "La police devrait avoir le droit (avec l'autorisation d'un juge d'instruction) de visiter un domicile privé lorsqu'elle suspecte que des personnes en séjour illégal y résident", les résultats sont assez différents en fonction des régions et des profils socio-économiques des sondés.

A Bruxelles, 5 Bruxellois sur 10 sont contre les visites domiciliaires. 37% des sondés sont d'accord ou plutôt d'accord avec la mesure. Ce sont les militants PTB (83%) qui sont le plus opposés au projet, suivis de ceux de Défi avec 73%, d'Ecolo 65% et du PS avec 56%.

En Wallonie, les avis sont plus partagés puisque 42 % des sondés sont d'accord avec cette proposition, 45 % sont contre. Dans les opposants à ce projet, 62% de sondés qui se disent militants d'Ecolo, 60% de Défi et 59% du PTB.

Principal enseignement de cette clé de sondage, 71% des Flamands interrogés estiment être "tout à fait d'accord ou plutôt d'accord" avec les visites domiciliaires. Parmi ces sondés, 84% d'entre eux se disent sympathisants de la N-VA, 88% du Vlaams Belang et 71% de l'OpenVld.

L'hébergement des migrants doit-il être assurée par les pouvoirs publics?

A cette question, la majorité des sondés dans les trois régions sont "tout à fait d'accord ou plutôt d'accord" à voir les pouvoirs publics gérer l'hébergement des migrants en transit dans notre pays. Pour à 55 % pour les Bruxellois et les Flamands, 48% en Wallonie.

Si au Nord du pays, 77% des étudiants soutiennent cette proposition, à Bruxelles et en Wallonie, on constate que ce sont les cadres supérieurs, les universitaires, les basses et moyennes classes (moyenne de 60%) qui appuient cette demande.