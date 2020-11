Yves Van Laethem : " Les scientifiques ont proposé des mesures draconiennes qui n'ont pas été retenues par le politique "

Leïla Belkhir : "Non, les hôpitaux n'ont jamais connu pareille situation" - À Votre Avis -... Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, tient également à informer la population sur la gravité de la situation que connaissent actuellement les hôpitaux : "Les hôpitaux sont de façon générale plus remplis en hiver qu’en été, parce qu’il y a davantage de maladies infectieuses respiratoires en hiver", annonce-t-elle en réponse à certains internautes. "Mais les hôpitaux ne sont jamais dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. C’est une situation unique. Dans l’hôpital dans lequel je travaille, et c’est probablement la même chose dans d’autres hôpitaux, chaque année on a peut-être en même temps en hiver trois ou quatre patients hospitalisés pour la grippe sur 10-15 lits de maladies infectieuses. À l’heure où je vous parle, on a plus de 120 patients qui sont hospitalisés avec la même pathologie, c’est-à-dire le covid, plus 35 patients qui sont en soins intensifs. On n’a jamais ça. Nous devons déprogrammer et déplacer des patients pour ouvrir des unités. Il y a des chirurgiens, neurologues, ophtalmologues, des spécialités qui sont en arrêt pour l’instant et qui s’occupent de patients covid. Il est totalement faux de dire que chaque année, des hôpitaux vivent la même chose que ce qu’il y a cette année."