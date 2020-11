Vers une réduction des institutions politiques : PS et MR seraient partants

Georges-Louis Bouchez : "Nous voulons diminuer le nombre d'élus" - À Votre Avis - 26/11/2020 Que faudrait-il mettre en place pour soigner la démocratie ? C’est à cette question qu’ont répondu les différents représentants politiques du MR, PS, Ecolo, cdH, PTB et DéFI sur le plateau d’À Votre Avis ce mercredi. Selon eux, le nombre trop important d’institutions et d’élus dessert au bon fonctionnement de la démocratie. Le MR, le PS et Ecolo se disent d’ailleurs prêts à le diminuer : "On est demandeur à diminuer le nombre de ministres", assure Georges-Louis Bouchez, président du MR. "Il faut réduire le nombre d’institutions. Le paysage francophone en particulier doit devenir plus efficace et se rationaliser. J’ai donné une résolution pas plus tard qu’aujourd’hui qui a été faite par Willy Borsus de fusionner tous les organes financiers de la Wallonie." Il ajoute également qu’il faille réformer la Fédération Wallonie-Bruxelles.