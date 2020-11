Vaccins contre le covid : " Nous ne devrions pas avoir de problème d'approvisionnement ", selon Christie Morreale

Christie Morreale au sujet des vaccins contre le covid : "Nous ne devrions pas avoir de problème... Et bien qu’il n’existe actuellement aucune date précise de livraison des premières doses, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale annonce déjà que le pays ne devrait pas rencontrer de problème d’approvisionnement : "La Belgique a mis, avec l’Union européenne, des options sur trois types de vaccins qui seraient disponibles. Nous ne devrions donc n’avoir aucun problème d’approvisionnement, ni de concurrence entre pays au sein de l’Union européenne. Nous allons travailler ensemble pour avoir toute la logistique derrière, pour pouvoir communiquer et permettre aux gens de se faire vacciner de la manière la plus simple possible." Ces vaccins seront destinés en priorité aux personnes âgées, vivant en collectivité et au personnel médical.