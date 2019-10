Rapatrier les Belges de Syrie : "Ma sœur veut rentrer, il y a urgence !"

Cela fait plus de deux semaines que la Turquie mène son offensive en Syrie, dans la région contrôlée jusque-là par les Kurdes. Là-bas se trouvent les prisons des combattants djihadistes et les camps de détention de leurs femmes et leurs enfants. Selon l’OCAM, l’organe belge de l’analyse de la menace, il y a 55 Belges adultes sur place et 69 enfants. Des enfants dont la situation est préoccupante. Faut-il tout mettre en place pour rapatrier ces personnes et, dans certains cas, les juger en Belgique ? C’est la question que posait A Votre Avis.