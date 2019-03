Pour ou contre l'impôt sur la fortune?

Ce sera un point incontournable de la compagne électorale à venir. L'impôt sur la fortune se trouve d'ores et déjà au coeur de nombreux débats en cours. Les congrès politiques du PS et d'Ecolo ayant eu lieu ce week-end l'ont se sont largement attardé sur ce point, se montrant favorable à un tel impôt. Des partis, comme le MR y répondent défavorablement. Les riches sont selon eux déjà suffisamment taxés. Il pourrait pourtant par exemple financer le transport en commun, répond-on de l'autre côté. Tout cela est-il réalisable? C'est qu' "A Votre Avis" analyse ce soir.

Envie de répondre à notre sondage? Téléchargez l'application "Opinio" !

Les grandes tendances, selon les partis, seraient d'un impôt sur les fortunes de plus d'un million d'euros. PTB et PS sont ceux qui penchent le plus pour cette proposition. Ecolo est plus nuancé. Le reste du paysage politique est plutôt contre. Paul Magnette, le bourgmestre PS de Charleroi penche carrément pour un impôt sur la fortune au niveau européen. Beaucoup de disparités selon les partis, à propos des taux appliqués, mais aussi des biens imposés. S'agit-il des montants placés sur les comptes en banques ou bien également des biens mobiliers et immobiliers? Ces nuances sont propres à chaque parti et ils auront la possibilité d'étayer cela sur notre plateau.

Nos invités

Avec nous pour en parler: Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre ; Vincent Scourneau, député fédéral MR ; Bernard Clerfayt, vice-président DéFi du parlement bruxellois ; Roland Duchâtelet, directeur de Melexis et Gilles Vanden Burre, député fédéral Ecolo.

Également autour de la table: Nadia Cornejo, membre de la campagne Tam Tam ; Philippe Ledent, économiste ING ; Nathalie Depauw, gilet jaune et Brigitte Aubert, bourgmestre Mouscron cdH.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur Twitter via le #AVotreAvis.