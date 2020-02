Patrick Prévot (PS) : "Nous négocierons encore avec la N-VA"

N-VA et Vlaams Belang: "extrémistes" - A Votre Avis - 19/02/2020 Pour Eric Van Rompuy (CD&V), il faut jouer avec les cartes distribuées par l'électeur. "On ne peut pas nier que NVA et VB font 40% en Flandre. Pour s'en sortir, il faut des grands partis de centre. Car on ne sait pas gérer avec les extrémistes. Et je mets la N-VA sous ce mot aussi. D'ici quelques années, si VLD et CD&V rejoignent une coalition de gauche, on prépare l'avènement de la NVA et du Vlaams Belang en 2024".