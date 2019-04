Mobilité et voitures de société : le débat des têtes de liste pour Bruxelles

Notre débat de ce soir lance une série de quatre rendez-vous. Ils précéderont les élections générales du 26 mai prochain. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur Bruxelles et sa région. Il ressort de notre sondage que le combat n'a jamais été aussi ouvert dans la région bruxelloise. Ce soir, trois problématiques sont décortiquées.

Et c'est la mobilité qui est évidemment au centre du débat. Cette thématique touche tant les Bruxellois que les usagers des routes bruxelloises : les habitants, les navetteurs, les travailleurs. Chaque jour, des milliers de voitures engorgent les différents axes. Il faut des solutions pour réduire cette fréquentation. Voici ce que nos invités proposent. Ils sont issus des partis les plus importants lors des dernières élections législatives.

Mobilité : enfer généralisé ?

Rudy Vervoort (PS) salue d’abord le changement de mentalité des Bruxellois : "Ils ont déjà changé leur système. 40% des ménages bruxellois se passent de voiture". Par conséquent, la difficulté, selon lui, n’est pas tant de se déplacer à Bruxelles, en tant que Bruxellois, mais d’y entrer, depuis les provinces. Développer le transport en commun vers et depuis Bruxelles et pour lui une priorité. Une autre piste avancée est la taxe kilométrique : "Elle remplacerait la taxe automobile. Il s’agirait d’une taxe à l’usage, métropolitaine et à certaines heures. Il nous faut une palette complète des méthodes de transports".

"Désinvestissement de la SNCB"

Sans surprise, le constat est le même pour Ecolo, représenté par Alain Maron : "La mobilité est la priorité des priorités pour les Bruxellois, mais aussi pour les Wallons et les Flamands qui viennent à Bruxelles", commence-t-il. "Il faut des solutions de transports d’ici 2030", avance-t-il. Une utopie quand on voit à quel point le Belge est attaché à sa voiture ? "Il y est attaché quand il n’a pas d’alternative", assure Alain Maron. Concrètement : "Il faudrait 30km supplémentaires de lignes de tram en site propre d’ici 10 ans. Cela coûterait 10 milliards d’euros, ce n’est pas irréaliste". Le candidat écolo pointe aussi le "désinvestissement de la SNCB" pour expliquer le mauvais fonctionnement du rail belge souvent dénoncé par les usagers.

Le cdH pour la fin des voitures de sociétés

Du côté du cdH, on liste trois axes en faveur d’une meilleure mobilité à Bruxelles. "Réduire les déplacements", commence Céline Frémault, "Plus de télétravail, par exemple. Par ailleurs, une fiscalité qui décourage l’usage de la voiture. On peut parler des voitures de société. Un système qui encourage l’usage des voitures doit plutôt encourager les véhicules propres, pas des polluants. Promouvoir aussi la mobilité douce, rendre l’espace public aux cyclistes, aux piétons".

"C'est toujours la faute du fédéral..."

Pas mal de critiques sont d’ores et déjà lancées à l’égard du MR, au pouvoir au gouvernement fédéral, et responsable, selon ses détracteurs, du bilan "mobilité" de la région bruxelloise. Françoise Schepmans, s’en défend : "C’est toujours la faute du fédéral. Alors que la situation catastrophique de la mobilité à Bruxelles est d’abord la responsabilité du gouvernement bruxellois. Il y a de nombreux plans mis en place, mais rien de réalisé. Prenez l’exemple du métro nord. Il était prévu pour 2022, il verra finalement peut-être le jour en 2030". Concernant la voiture de société, le MR y reste favorable. Elle pointe le manque de transport public par endroits pour justifier la nécessité de voitures de société, pour certains citoyens. "Ce que nous proposons en revanche au Bruxellois, c’est de convertir cet avantage en une prime au logement. De nombreux Bruxellois peuvent en effet se passer de véhicule, mais peinent à trouver un logement au prix abordable".

Taxer aux heures de pointe

Du côté de DéFI, Bernard Clerfays déplore un manque de coordination entre les différents niveaux de pouvoir. "Une autorité de transport devrait pouvoir coordonner la vision du transport sur Bruxelles et au-delà avec une vision métropolitaine". Autre proposition du bourgmestre de Schaerbeek "faire payer les automobilistes lorsqu’ils entrent dans Bruxelles aux heures de pointe. Ceux qui payeront auront ainsi moins d’embouteillages et les autres entreront gratuitement".

Nos invités

Également sur le plateau : Florine Cuignet, porte-parole du Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) et Vincent Gilles président national du SLFP Police.