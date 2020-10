Maxime Prévot au sujet du coronavirus : " Je reste ahuri du nombre de commentaires qui appellent au complot mondial "

Près de 3.000 patients atteints du coronavirus sont actuellement hospitalisés en Belgique. Ce mercredi, le cap des 400 admissions en hôpital était franchi. Il n’y a pas de doute : les propagations s’accélèrent et préoccupent grandement le personnel médical. Faudrait-il en ce sens envisager un reconfinement total de la population ? Pas pour Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc qui annonce cependant que des mesures plus fortes doivent être prises : "Si l’on ne regarde que l’aspect "casser l’épidémie et aplatir le plus efficacement possible la courbe au niveau des hospitalisations", il faudrait un confinement", indique-t-elle tout en nuançant ses propos : "Mais je pense qu’un confinement dur tel que celui que nous avons vécu en mars apporterait beaucoup de dégâts collatéraux en termes de santé mentale, que ce soit chez des personnes âgées ou jeunes." Sans oublier les regards de diagnostics que le lockdown a engendrés.

"Lorsque 99% des scientifiques disaient une chose, on laissait une place de 50% sur les réseaux sociaux au pourcent restant"

