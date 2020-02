Malgré un système de santé sous pression : "La Belgique est prête à affronter une épidémie"

Ne surtout pas tomber dans la stigmatisation - A Votre Avis - 05/02/2020 A l'écoute de ce témoignage, la députée fédéral, Caroline Taquin, ne cache pas son mécontentement: "cela me choque profondément. Si des amalgames et des stigmatisation comme ceux-ci sortent de la bouchent d'adultes, imaginez ce que cela peut donner dans des cours de récréations. Nous somme dans un pays qui prend les choses en main. Notre personnel soignant a toutes l'expertise pour faire face à cette situation". La députée, souligne aussi l'importance à donner à la grippe saisonnière qui tue dans notre pays, contrairement au coronavirus, pour l'heure. Néanmoins, la Belgique est-elle prête à faire face à une épidémie. Caroline Taquin ne tergiverse pas: "on est prêts", affirme-t-elle.